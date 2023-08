Fukushima: le Japon va évacuer des millions de litres d'eau radioactive

«Le tritium est un radionucléide naturellement présent dans l'eau de mer et dont l'impact radiologique est faible. S'il est inhalé ou ingéré, le tritium peut présenter un risque, mais seules des doses très élevées sont nocives pour la santé humaine»

Après des années de réflexion, le gouvernement japonais a opté en 2021 pour la solution du rejet en mer à un kilomètre de la côte, via un conduit sous-marin construit à cet effet.

L'eau est récupérée, filtrée et stockée sur le site, mais les capacités disponibles sont bientôt saturées: 1,34 million de tonnes, soit l'équivalent de presque 540 piscines olympiques, ont été accumulées dans plus d'un millier de citernes géantes.

La centrale génère plus de 100 000 litres d'eau contaminée par jour en moyenne, de l'eau issue de la pluie, des nappes souterraines ou des injections nécessaires pour refroidir en permanence les coeurs de ses réacteurs entrés en fusion il y a douze ans.

Le Japon a prévu de commencer jeudi l'évacuation dans l'océan Pacifique de plus d'un million de litres d'eau issu de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima Daiichi, ravagée par un tsunami géant en 2011. Certains pays voisins, en particulier la Chine, sont alarmés.

La décision du gouvernement nippon de déverser des eaux polluées et potentiellement nocives alerte autant certains scientifiques que des pays à proximité.

