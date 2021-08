International

Japon

Au Japon, le Do-Dodonpa ferme après avoir brisé des cous



Image: instagram/thecoasterchannel

Le plus grand huit du monde ferme après avoir brisé des cous

La montagne russe japonaise «Do-Dodonpa», l'une des plus rapides du monde, a été suspendue au début du mois d'août. En cause, quatre personnes ayant rapporté s'être brisées les os du cou ou du dos sur le parcours.

Si les parcs d'attractions riment généralement avec fun, ça n'a pas été le cas pour certains usagers du «Do-Dodonpa», un grand huit du parc Fuji-Q Highland, situé au pied du Mont Fuji.

Selon le gouvernement préfectoral, entre décembre 2020 et août 2021, quatre personnes se sont cassées des os, notamment au niveau du cou et du dos, rapporte le journal japonais The Mainichi.

Conséquence, le manège a été fermé par le parc japonais afin d'effectuer des inspections. Pour l'instant, «la relation de cause à effet entre les blessures et les machines d'amusement n'a pas été confirmée».

Faite l'expérience vous-mêmes (sans danger) à 1:44 minutes 👇 Vidéo: YouTube/purplefinale

Aucune anomalie detectée

Ces risques, Fuji-Q Highland semblait déjà les connaître. En effet, les responsables ont assuré adresser des avertissements au public, exigeant notamment d'eux qu'ils s'assoient bien en arrière sur leur siège. Une mauvaise position pourrait causer des accidents. En décembre 2020, parmi les blessés, une femme d'une trentaine d'année avait justement reconnu «s'être peut-être penchée en avant pendant le trajet».

A la suite de cet accident, d'autres blessures ont été signalisées entre mai et juin 2021. Le parc a donc fait vérifier le manège auprès des fabricants, toujours selon The Mainichi. Cependant, rien d'inhabituel n'ait été trouvé.

Au début du mois, rebelote, un homme d'une trentaine années a signalé avoir eu des os cassés après être monté sur le grand huit. Cette fois, le parc a décidé de suspendre le manège en raison de la hausse des signalements de blessures. Mais à nouveau, aucun problème n'a été constaté. Le mystère persiste. (fag)

