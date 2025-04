A Osaka l’Exposition universelle s’ouvre sous le signe de l’unité et de l’innovation

A ce jour, seuls 8,7 millions de billets ont été vendus à l'avance, très loin des 14 millions espérés et pour un objectif de 28 millions de visiteurs sur six mois. (dal/ats)

Des dignitaires étrangers et la famille impériale du Japon assistaient samedi au spectacle d'inauguration, orchestré par un maître de cérémonie piloté par l'IA, mais incluant des traditions nippones comme la danse kabuki japonaise et les tambours taiko.

«Il est extrêmement important que des personnes du monde entier se rassemblent et abordent la question de la vie à notre époque, en s'exposant aux technologies de pointe et à la diversité des cultures et des modes de pensée.»

Organisées régulièrement à travers le monde depuis 1851 (celle de 1889 laisse pour héritage la Tour Eiffel à Paris), les Expositions universelles offrent l'occasion aux pays participants de rivaliser via l'architecture de leurs pavillons et la présentation de leurs cultures, techniques et savoir-faire.

L'Exposition universelle 2025 a ouvert ses portes dimanche à Osaka, où sont représentés quelque 160 pays et régions, un rendez-vous placé par le Japon sous le signe des technologies d'avenir et de la concorde dans un monde «confronté aux divisions».

Le pape va canoniser un «cyber-apôtre»

Carlo Acutis, adolescent décédé à l'âge de 15 ans, va être canonisé par le pape François le 27 avril 2025. Il deviendra le premier saint du XXIe siècle. Reconnu pour sa grande piété et sa générosité, il est surnommé «le geek de Dieu».

Avec ses ruelles en pierre, ses clochers et sa vue surplombant la campagne verdoyante, Assise, ville d'Ombrie perchée sur une colline bordée de cyprès, est célèbre dans le monde entier pour deux grands saints de l'Eglise catholique: Claire et François, patron de l'Italie.

Mais derrière les vitrines, l'image d'un jeune garçon, polo rouge et sourire aux lèvres, s'est glissée entre les robes de bure et les croix franciscaines: Carlo Acutis, décédé d'une leucémie foudroyante en 2006 à l'âge de 15 ans, sera canonisé le 27 avril au Vatican.