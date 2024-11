Le premier ministre japonais réélu de justesse

D'un côté, le PLD conservateur et son allié, le Komeito de centre-droit, ont perdu la majorité absolue mais restent néanmoins le plus grand bloc de la puissante chambre basse du Parlement.

Au lieu de cela, les électeurs mécontents de l'inflation récurrente depuis plus de deux ans et dépités depuis quelques mois par un scandale de «caisses noires» qui avait contribué à faire sombrer son prédécesseur Fumio Kishida, ont infligé au PLD son pire résultat depuis 2009.

Les démocrates paniquent face au «désastre à un milliard de dollars»

Après la déculottée infligée par Donald Trump il y a presque une semaine, le parti démocrate doit s'astreindre à une profonde et douloureuse introspection. Ce n'est pas gagné.

Samedi soir, quatre jours après sa nette victoire, on apprenait, comme une cerise sur un Big Mac, que Donald Trump se mettait encore l'Arizona dans la poche. Ample, la poche: Kamala Harris a perdu tous les Etats clés, là où beaucoup imaginaient que le match serait très disputé. Pire encore, les démocrates ont perdu plumes et soutiens dans chaque catégorie d'électeurs. Sans exception. Des femmes aux Latinos, des hommes noirs aux jeunes blancs, le parti fait face à une déculottée qui s’est propagée jusqu'au Sénat et engloutira sans doute la Chambre des représentants. Une déculottée qu'il serait dangereux de résumer au racisme et au sexisme de la population américaine.