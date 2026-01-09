Un homme en habits traditionnels de Kendo, un art martial japonais, en 1955. Image d'illustration (archives). getty

Des Japonais se battent en duel à l'ancienne et ça finit mal

Les autorités japonaises ont fait appliquer une loi antiduel datant de 1889 pour poursuivre un homme impliqué dans une bagarre qui a entraîné la mort de son adversaire, à Tokyo en septembre, a déclaré vendredi la police.

Le suspect, âgé de 26 ans, et la victime «étaient convenus de se battre» dans le quartier animé de Kabukicho, à Tokyo, a expliqué le porte-parole de la police Mitsuhiro Hirota.

Asari, interpellé mercredi, est poursuivi en vertu d'une loi de 1889 pour s'être battu en duel et pour avoir causé des blessures ayant entraîné la mort de son adversaire, âgé de 30 ans.

Ce dernier «est décédé le 12 octobre dans un hôpital de Tokyo, de défaillance multiviscérale» causée par des blessures à la tête, a déclaré Mirota.

Il n'a pas été précisé si des armes avaient été utilisées lors de la rixe.

«Blessures ayant entraîné la mort»

La loi de 1889 dispose que «toute personne ayant participé à un duel sera punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans et de cinq ans maximum».

L'autre infraction de «blessures ayant entraîné la mort», définie par l'article 205 du Code pénal japonais, est punie d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans.

Bien que l'application de la loi antiduel soit rare, elle a été invoquée en octobre pour une altercation entre un lycéen et un autre homme dans la préfecture de Gunma, au nord de Tokyo, selon le journal Asahi Shimbun.

(ats/afp)