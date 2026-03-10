Une explosion à Tel-Aviv et des bâtiments endommagés à Téhéran. Image: imago/keystone

Voici combien de personnes sont mortes dans la guerre contre l'Iran

Plus de 1500 personnes ont perdu la vie depuis le début de la guerre contre l'Iran, il y a dix jours. Le point par pays.

Cela fait désormais dix jours que le conflit déclenché par les Etats-Unis et Israël embrase le Moyen-Orient, et la fin des hostilités n'est pas en vue. «Nous avons frappé plus de 3000 cibles et nous ne ralentissons pas», indiquaient ce samedi les forces armées américaines sur X. Donald Trump a affirmé que la guerre allait durer quatre semaines, mais la suite s'annonce très incertaine.



Ce qui est sûr, c'est que le conflit a déjà coûté la vie à de très nombreuses personnes. La semaine dernière, Amnesty International évoquait «de très lourdes pertes humaines» recensées dans toute la région. En effet, si les attaques américano-israéliennes se concentrent sur l'Iran, Israël a également bombardé le Liban, tandis que Téhéran a frappé l'Etat hébreu et plusieurs pays du Golfe en représailles.

Ce lundi, on comptait plus de 1500 morts, tous pays confondus, tandis que le nombre des blessés dépasse les 15 000 personnes, selon les chiffres recueillis par Al-Jazeera sur la base de déclarations officielles. Voici le bilan par pays.

Iran - 1255 morts, 12 000 blessés

La plupart des victimes ont été recensées en Iran. Selon les autorités locales, 1255 personnes ont été tuées depuis la début des attaques, et plus de 12 000 ont été blessées. Il s'agit en grande partie de civils, a précisé le vice-ministre iranien de la Santé, Ali Jafarian, auprès de la chaîne qatarie.

Le premier jour de la guerre, une école primaire pour filles, située à Minab, a été touchée par une frappe aérienne, qu'une enquête du New York Times attribue à l'armée américaine. L'attaque a tué 168 enfants, selon l'UNICEF. Au total, 200 enfants ont péri en Iran depuis le début du conflit.

Israël - 13 morts, 1929 blessés

En Israël, le dernier bilan fait état de 13 morts et de près de 2000 blessés, principalement des civils tués dans les attaques iraniennes.

La frappe la plus sanglante est survenue le premier mars, lorsqu'un missile iranien s'est abattu sur la ville de Bet Shemesh, tuant neuf personnes et faisant plus de 20 blessés.

Deux soldats israéliens ont par ailleurs été tués au Liban, rapporte Reuters.

Liban - 394 morts, plus de 1000 blessés

L'armée israélienne a également bombardé le Liban, suite à des tirs de roquettes effectués par le Hezbollah. Les autorités libanaises font état de 394 morts, dont 83 enfants. Plus de 1000 personnes ont été blessées.

Pays du Golfe - 20 morts, plus de 200 blessés

Le conflit s'est rapidement élargi à l'ensemble de la région. Comme indiqué plus haut, l'Iran a lancé des attaques visant plusieurs bases militaires américaines situées dans les pays du Golfe. La plupart de ces frappes ont été interceptées, précise Al-Jazeera, mais les projectiles tirés par Téhéran ont fait plusieurs victimes.

Neuf pays ont été touchés jusqu'à présent: l'Arabie saoudite, l'Irak, la Jordanie, les Emirats arabes unis, le Koweït, le Qatar, Oman et Bahreïn. Un drone iranien a également frappé une base militaire britannique à Chypre.

Au total, 20 personnes sont mortes et on compte plus de 200 blessés. Les pays les plus touchés sont l'Irak et le Koweït, avec six morts chacun, ainsi que les Emirats arabes unis, où l'on recense quatre morts et 112 blessés.

Etats-Unis - 8 soldats morts, 18 blessés

Finalement, les Etats-Unis ont perdu huit soldats jusqu'à présent, a déclaré l'armée américaine. Le 2 mars, la défense aérienne du Koweït a abattu «plusieurs jets» américains par erreur, mais aucun pilote n'a été blessé.

