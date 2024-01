L'Airbus détruit à Tokyo entame son dernier voyage

Des travaux de démontage sont en cours sur le site de la collision. Des grues démontent l'Airbus A350 du vol 516 de Japan Airlines qui a pris feu. Image: AP Kyodo News

L'évacuation de l'épave de l'avion de ligne Airbus, carbonisé après une collision avec un autre appareil sur une piste de l'aéroport de Tokyo-Haneda, a débuté vendredi.

Le déblayage de l'autre appareil, un avion des garde-côtes japonais, sur une piste de l'aéroport international de Tokyo-Haneda, avait déjà été entamé jeudi.

Les restes de l'avion des gardes-côtes japonais, inspectés par des enquêteurs. Image: EPA JIJI PRESS

Cinq de ses six occupants avaient été tués lors de l'impact avec l'Airbus A350-900 de la JAL, dont les 379 passagers et membres d'équipage ont tous réussi à évacuer sains et saufs.

Mardi à 17H47 (09H47 Heure suisse), alors que la nuit était tombée, le vol JAL516 en provenance de Sapporo dans le nord de l'archipel est entré en collision à l'atterrissage avec un plus petit appareil, qui s'apprêtait à décoller vers la péninsule de Noto (centre) où s'est produit un terrible séisme lundi.

L'impact a provoqué une impressionnante explosion et l'Airbus A350-900 a immédiatement pris feu, s'immobilisant quelques centaines de mètres plus loin sur le côté de la piste.

L'appareil a été presque entièrement carbonisé. Image: EPA JIJI PRESS

Les deux appareils étaient autorisés

Selon une transcription des communications rendue publique par le gouvernement nippon, le vol de la JAL a été autorisé mardi à atterrir à 17H44 et 56 secondes sur la piste 34R de l'aéroport de Tokyo-Haneda, situé en bord de mer. La nuit était alors tombée sur Tokyo.

Le vol JA722A des garde-côtes, qui se trouvait sur le tarmac, a quant à lui reçu l'instruction à 17H45 et 11 secondes de «rouler vers le point d'attente C5», un ordre que le pilote a immédiatement confirmé. Mais lorsque l'Airbus de Japan Airlines a atterri, il a heurté l'avion Dash 8 des garde-côtes, ce qui suggère que celui-ci s'était malgré tout engagé sur la piste.

Le commandant de bord du JA722A, Genki Miyamoto, seul survivant de la collision, a déclaré immédiatement après l'accident qu'il avait reçu l'autorisation de décoller, a rapporté la chaîne de télévision publique NHK.

L'équipage de la JAL n'a pas eu de «contact visuel» avec l'autre avion, bien que l'un d'entre eux ait repéré «un objet» juste avant l'impact, a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole de la compagnie aérienne.

Des enquêteurs japonais, français, britanniques et canadiens sont mobilisés afin d'expliquer cet accident. Le trafic de l'aéroport est perturbé depuis, surtout pour les vols intérieurs, avec de nombreuses annulations et retards. (mbr/ats)