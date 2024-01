Crash à Tokyo: le miracle qui a permis aux 379 passagers de survivre

Les pratiques chez Swiss:

Interrogée par watson, la compagnie aérienne helvétique répond:



Lors d'une évacuation, le temps est le facteur décisif. L'objectif est de pouvoir évacuer la cabine le plus rapidement possible. L'équipage doit guider et soutenir les passagers et donner des instructions claires auxquelles les passagers doivent se tenir. Par exemple, les bagages à main doivent être laissés à bord et les passagers doivent quitter l'avion de manière ordonnée, mais le plus rapidement possible, en empruntant les sorties de secours et les toboggans d'urgence.



Tous les membres d'équipage sont formés à ce type de situation d'urgence dès le début de la formation de base. Les scénarios d'évacuation sont simulés dans des «mockups», des répliques de cabines d'avion.



Après la formation de base, les membres de l'équipage effectuent des entraînements à la sécurité lors des cours de répétition annuels. Et lors de chaque vol, avant le décollage et l'atterrissage, il y a ce qu'on appelle la «one minute of silent review», pendant laquelle les membres de l'équipage prennent une minute pour se préparer tranquillement à d'éventuels incidents et pour se remémorer mentalement les procédures et les instructions. (rst)