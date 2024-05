Un centre commercial incendié en Nouvelle-Calédonie. image: dr

«On doit se défendre seuls»: ils racontent le chaos en Nouvelle-Calédonie

watson a pu joindre un Français qui a de la famille en Nouvelle-Calédonie, en proie à des émeutes indépendantistes d'une violence jamais vue. On dénombre 4 morts pour le moment. Témoignages.

«Ça a été d’une violence, papa.» Une jeune femme résidant dans Nouméa attaquée par des émeutiers indépendantistes écrit à son père rentré en France depuis un peu plus d’un an et que watson a joint.

«C’est horrible, des gens n’ont plus de maisons, il y a plein de blessés, on est enfermé depuis deux jours» Une résidente en Nouvelle-Calédonie, à son père vivant en France

La nouvelle est tombée ce mercredi à 14 heures, heure suisse: Emmanuel Macron décrète l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie. Quatre personnes, dont un gendarme, sont mortes depuis le début des violences, lundi.

L’acte déclencheur est le projet de réforme constitutionnelle visant à élargir le corps électoral propre au scrutin provincial de Nouvelle-Calédonie, voté par l’Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi. Ce projet prévoit d’ouvrir le corps électoral à tous les natifs et aux personnes ayant au moins dix ans de résidence en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes kanaks n’en veulent pas, craignant d’être minorisés.

Une autre résidente décrit la situation à notre contact:

«C’est horrible, c’est l’anarchie. On n’a jamais vu autant de violence. Chaque quartier est bouclé par les habitants pour se protéger et nous protéger. On est en sous-effectif gendarmerie, obligé de se défendre seuls. Ils ont brûlé 80% de l’économie de Nouméa» Une résidente à Nouméa

La liste des biens incendiés dans la nuit de mardi à mercredi à Nouméa est impressionnante: des concessionnaires automobiles (Renault, Mazda, Audi), des supermarchés, des bureaux, une clinique vétérinaire, une pharmacie, des stations-services, des fast-food, des administrations, une église, des écoles primaires et maternelles. En tout, une centaine de biens ont été attaqués et pour certains totalement détruits. Les habitants barricadés chez eux redoutent que les émeutiers s’en prennent aux personnes.

Dans un magasin en Nouvelle-Calédonie Vidéo: watson

«Les gens ne sortent pas, ils risquent d’être tués»

Notre contact raconte:

«Les gens ne sortent pas de chez eux, ils risquent d’être tués. Les indépendantistes, les Kanaks, donc, sont armés. Tout comme les Caldoches, qui sont les descendants des Européens arrivés sur l’île aux 17ᵉ et 18ᵉ siècles. Etre armé fait partie de la culture locale, c’est lié notamment à l’activité de la chasse. Il ne faut pas que les Caldoches, qui sont anti-indépendantistes, répliquent par les armes aux Kanaks, cela ne pourrait qu’aggraver une situation déjà chaotique.»

A 14h30, l’armée est entrée en action. «C’est le début de la reprise de l’ordre», commente notre interlocuteur. Mais il ajoute aussitôt: «L’envoi de gendarmes mobiles (réd: une force militaire spécialisée dans le maintien de l'ordre public) ne suffira pas. Il faudra sans doute envoyer un bâtiment de la marine nationale. Les émeutiers sont allés trop loin dans la mise en danger des résidents.»

L'église de L'Espérance en feu. image: dr

Notre contact connaît la Nouvelle-Calédonie pour y avoir vécu pendant plusieurs années. Il y a trois ans, son lieu de travail a été attaqué par des indépendantistes, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.

L’île est divisée en trois provinces. La province Nord est une zone indépendantiste. C’est de là que viendraient les émeutiers. La province Sud est habitée par les Caldoches, des Kanaks, les Wallisiens, des Vietnamiens et les non-natifs, appelés les «zoreilles». Les Iles loyautés forment la troisième province. Les deux routes reliant les provinces Nord et Sud auraient été bouclées par l'armée.

Selon notre contact:

«La Nouvelle-Calédonie vit le pire événement de son histoire depuis qu’elle est française»

Une pharmacie détruite. image: dr

Fumée au loin. image: dr

Ce qu’il s’y passe actuellement est à replacer dans le contexte des accords de Matignon, signés en 1988 à Paris et qui mettaient fin à une flambée indépendantiste durement réprimée. Ces accords, paraphés par les Caldoches (loyalistes) et les Kanaks (indépendantistes), les parties opposées sur le devenir de de l'île, prévoyaient un processus électoral en trois actes, trois référendums qui pouvaient mener au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France comme à son indépendance.

Les indépendantistes ont boycotté le 3ᵉ référendum

Le processus est allé à son terme, ancrant l’île à la France, mais en décembre 2021, lors du troisième référendum, sentant qu’ils pourraient ne pas le gagner, les indépendantistes se sont abstenus de voter et n’ont pas reconnu le résultat: le «non» à l’indépendance l’a emporté avec 96,50% des voix.

La Nouvelle-Calédonie, 270 000 habitants, dont 90 000 à Nouméa, est économiquement dépendante de ses mines de nickel. La holding suisse Glencore s'est retirée il y a deux mois de la mine qu'elle exploitait dans la province Nord.