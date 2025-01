Un chauffeur de camion a été avalé mardi 28 janvier au fond d'un trou dans la chaussée d'une banlieue de Tokyo. Les secouristes sont toujours à sa recherche.

Dans une banlieue de Tokyo, les secouristes tentaient toujours, ce vendredi, d’atteindre le conducteur d’un camion coincé au fond d’un cratère causé par l’effondrement d’une chaussée. Le chauffeur, âgé de 78 ans, n'a donné aucun signe de vie, il serait enseveli sous du sable.

Le camionneur était au volant de son véhicule lorsque celui-ci a été englouti, le mardi 28 janvier, par un gigantesque trou apparu soudainement sur la route. L’opération de sauvetage, particulièrement délicate, est toujours en cours, car les secouristes rencontrent de grandes difficultés en raison de l’extrême instabilité des parois du gouffre. Pour faciliter leur intervention, les autorités japonaises ont demandé à plus d’un million de riverains de réduire leur consommation d’eau. Une partie des eaux usées de la zone a été détournée vers une rivière voisine afin de réduire le ruissellement dans le trou.

«C'est une situation extrêmement dangereuse. À l'intérieur du trou, nous voyons de l'eau souterraine et le gouffre continue également de s'éroder. Nous prévoyons de construire un dénivelé à partir d'un endroit plus sûr afin de pouvoir envoyer des équipements lourds»

Depuis son ouverture mardi, le cratère n’a cessé de s’agrandir. Ce qui était initialement un fossé de 6 mètres de profondeur sur 10 mètres de large a désormais atteint 40 mètres de diamètre, soit presque la longueur d’une piscine olympique. Selon les autorités, des tuyaux d’égout corrodés se sont rompus sous la chaussée, provoquant une érosion progressive du sol et la formation d’une cavité souterraine.