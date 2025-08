Cinq soldats blessés dans une base militaire, le tireur arrêté

Cinq soldats ont été blessés mercredi sur une grande base militaire du sud-est des Etats-Unis par un tireur avant qu'il ne soit arrêté, ont annoncé les autorités militaires. Elles maintiennent un confinement partiel.

«Cinq soldats ont été touchés par des tirs d'arme à feu aujourd'hui lors d'un événement impliquant un tireur», a écrit sur les réseaux sociaux Fort Stewart, base de l'armée de terre située près de Savannah en Géorgie, près de la côte atlantique.

La police, appelée à 10h56 locale, a interpellé le tireur à 11h35 (13h35 en Suisse), précise le communiqué, ajoutant qu'une partie de la base fait toujours l'objet d'un confinement. «Il n'y a plus de danger actif», précise la base. L'état de santé des cinq blessés, soignés sur place, n'a pas été précisé.

Dans une précédente alerte, les autorités de la base militaire appelaient les personnes à l'intérieur à la plus grande prudence:

«Confinez-vous immédiatement, restez à l'intérieur et fermez toutes les portes et fenêtres»

Fort Stewart accueille environ 21 000 soldats, et quelque 10 000 personnes y résident, selon son site internet.

Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, s'est dit sur X «attristé par la tragédie d'aujourd'hui à Fort Stewart». Le président Donald Trump a été tenu informé de la situation, a fait savoir sur X sa porte-parole, Karoline Leavitt.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. En 2024, plus de 16 000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive. (sda/ats/afp)