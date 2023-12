Japon: Ce pont est si raide qu'on dirait une montagne russe

Vidéo: watson

Voici pourquoi les Japonais doivent avoir de bons freins

Ce pont n'a rien d'un ouvrage classique tant il a l'air d'un manège de parc d'attractions. Avec une inclinaison de 5% d'un côté et 6% de l'autre, il vaut mieux s'assurer d'avoir de bonnes plaquettes de frein.

Plus de «International»

Cela doit être une sacrée expérience pour les automobilistes qui empruntent pour la première fois le pont Eshima Ohashi qui relie les villes de Marsue et Sakaiminato au Japon. En effet, il est le troisième plus grand pont au monde avec une hauteur de 44 mètres et s'étend sur 1,6 km. Mais c'est surtout ses entrées et sorties qui surprennent, car de chaque côté de celui que l'on surnomme «The Roller Coaster Bridge» (le pont des montagnes russes), l'inclinaison atteint 5,1% d'un côté puis 6,1% de l'autre.

Cette route qui sort de l'ordinaire se situe sur l'île d'Honshu. Le lac situé en dessus est une voie de navigation pour de gigantesques transporteurs, ce qui explique la forme inhabituelle de l'ouvrage. Ainsi, lorsque les automobilistes l'empruntent, ils doivent d'un côté le traverser la tête collée sur l'appui-tête, tandis que de l'autre côté, ils doivent se cramponner pour une descente digne d'une attraction foraine.

Pour des raisons de sécurité évidentes, il est rare de voir de telles constructions pour des ponts, même si l'Eshima Ohashi n'enregistre pas plus d'accidents qu'ailleurs. Les Japonais qui empruntent cette route font preuve d'une extrême prudence et respectent à la lettre les règles de sécurité imposées par les autorités. Il est par exemple interdit de franchir la ligne jaune pour dépasser un autre véhicule. On comprend assez bien pourquoi. (sbo)