Jeff Bezos dézingue un pont historique pour libérer le passage de son yacht

La mairie de Rotterdam a indiqué avoir fait prévaloir l'importance économique et les emplois créés par la construction de ce navire, mais assure que le pont retrouvera sa forme actuelle. (mbr/ats)

La municipalité a accepté de démonter le pont, alors même qu'elle avait promis (après une rénovation majeure en 2017) de ne plus jamais démanteler l'ouvrage, connu des Rotterdamois sous le nom de «De Hef».

La mairie de Rotterdam va démanteler temporairement l'un de ses ponts historiques, afin de permettre le passage d'un navire. Et pas n'importe lequel... celui de Jeff Bezos.

