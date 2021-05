International

Argent

Jeff Bezos va s'offrir un superyacht «monstrueux»



Le fondateur d'Amazon veut s'acheter un nouveau bateau et a passé commande chez le constructeur néerlandais Oceanco. Coût de l'opération: un demi-milliard de dollars.

C'est le sujet dont tout le monde parle, au moins dans le domaine des navires de luxe: le superyacht de Jeff Bezos. Le constructeur néerlandais Oceanco a diffusé très peu d'information à ce sujet, mais le futur bateau du fondateur d'Amazon sera très probablement à la hauteur de sa fortune, qui atteint 177 milliards de dollars.

Une fois terminé, le Project 721 mesurera 127 mètres de long, s'étendra sur plusieurs ponts et arborera trois énormes mâts, selon informations glanées ici et là. Cela en fera l'un des plus grands voiliers de luxe jamais construits aux Pays-Bas, résume Bloomberg.

Image: Twitter/Brad Stone

Yacht de support

En raison de ses grandes voiles, le yacht ne serait pas équipé d'un héliport. Cependant, il serait accompagné d'un yacht de soutien qui a été «expressément commandé et conçu pour inclure» un héliport, nous rassure Asia Pacific Boating. La compagne de Jeff Bezos, Lauren Sanchez, est une pilote d'hélicoptère certifiée.

Du coup, le Project 721 sera si grand qu'il a besoin de son propre yacht, observe CNN, qui n'hésite pas à définir le Project 721 une «monstruosité». Le coût estimé, sans compter le bateau de soutien, est de 500 millions de dollars. Il sera complété en 2022. (asi)

