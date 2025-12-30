La famille de «B.B.» n’a pas encore répondu à la proposition du président français. images: keystone

Macron a été ghosté par la famille de Brigitte Bardot

L'Elysée a proposé à la famille de «B.B.» d'organiser un hommage pour l'icône du cinéma français décédée dimanche mais ses proches n'ont pas donné suite.

Brigitte Bardot aura-t-elle droit à un hommage organisé par l’Elysée? «Il y a eu un échange avec la famille avec proposition qu'un hommage ait lieu sans que la famille ne donne suite», a déclaré un proche du président à l’AFP, en rappelant qu'une telle démarche correspond à un «usage républicain» et que les hommages sont «systématiquement décidés d'un commun accord avec les proches du défunt».

Eric Ciotti, président de l'UDR, allié au Rassemblement national dont était proche Brigitte Bardot, a demandé lundi à Emmanuel Macron d'organiser un hommage national, à l'image de celui rendu en 2017 au chanteur Johnny Hallyday.Le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, tout en saluant «une actrice iconique», a en revanche estimé que les hommages nationaux étaient rendus pour «services exceptionnels à la Nation» et que l'artiste avait «tourné le dos aux valeurs républicaines».

Emmanuel Macron ne se rendra pas aux obsèques, qui se tiendront dans l'intimité le 7 janvier à Saint-Tropez, a également indiqué le proche du président.

«Mépris des Français»

En 2023, l'actrice avait adressé une lettre incendiaire au chef de l'Etat, lui reprochant son manque d'action contre la souffrance animale. «Je suis en colère face à votre inaction, votre lâcheté, votre mépris des Français, qui vous le rendent bien il est vrai», avait-elle notamment écrit.

Après une cérémonie à l'église retransmise sur grands écrans, l'inhumation privée de l'actrice et chanteuse au cimetière marin sera suivie d'«un hommage ouvert à tous les Tropéziens et à ses admirateurs», a précisé la Fondation de Brigitte Bardot, dédiée à la protection des animaux.

«À ce moment-là, tout le monde l'évoquera et partagera ses plus beaux souvenirs avec elle. Ce sera un grand moment de communion, simple, à son image», a précisé mardi la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, dans une inteview au quotidien local Var-Matin.

«Mon rôle, c'est de lui organiser des obsèques dignes. Il faut tout mettre en oeuvre pour que les Tropéziens et les admirateurs puissent se recueillir», a ajouté l'édile.Interrogée sur le souhait exprimé il y a quelques années par Brigitte Bardot d'être enterrée à la Madrague, sa propriété en bord de mer, Sylvie Siri a affirmé avoir «respecté ses dernières volontés»: «Seule la défunte avait décidé de son lieu d'enterrement», a souligné l'élue.

