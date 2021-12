Affaire Epstein: Ghislaine Maxwell va bientôt connaître son sort

Après trois semaines de débats, le jury du procès pour crimes sexuels de Ghislaine Maxwell s'est retiré lundi en fin d'après-midi. Image: twitter

Un jury de la ville de New York a commencé à délibérer dans le procès de Ghislaine Maxwell pour trafic sexuel et parjure, faisant suite à de nombreux témoignages à la barre.

Après trois semaines de débats, le jury du procès pour crimes sexuels de Ghislaine Maxwell s'est retiré lundi en fin d'après-midi. Il doit décider si elle fut, comme la procureure l'a affirmé:

«Une prédatrice sophistiquée qui savait très bien ce qu'elle faisait»

Ghislaine Maxwell, âgée de 59 ans, risque une très longue peine de prison si les 12 jurés la reconnaissent coupable d'avoir fourni des jeunes filles mineures à Jeffrey Epstein. Les jurés ont délibéré pendant près d'une heure en fin de journée et se réuniront à nouveau mardi matin.

Rendre des comptes

Depuis le début des audiences le 29 novembre, les procureurs ont cherché à dépeindre cette Britannique - qui possède également les nationalités américaine et française - comme la complice entre 1994 et 2004 de Jeffrey Epstein, qui s'est lui suicidé en prison deux ans auparavant, dans l'attente de son propre procès.

«Il est temps qu'elle rende des comptes» Alison Moe, la procureure, lors de son réquisitoire, au dernier jour d'un procès de trois semaines

Au fil des semaines de procès, quatre femmes ont apporté leurs témoignages à l'encontre de la fille de l'ancien magnat des médias Robert Maxwell.

«Aucune preuve»

Dans sa plaidoirie, lundi après-midi, la défense a pointé «le manque de preuve» de l'accusation et a axé sa ligne de défense sur «la mémoire très mauvaise et variable» des témoins sur des événements vieux de plus de 25 ans. L'avocate de la défense a demandé aux jurés d'acquitter sa cliente de tous les chefs d'accusation:

«Il n'y a aucune preuve que Ghislaine Maxwell ait amadoué l'une des quatre» femmes, qui étaient alors de jeunes filles. Ces quatre témoins «ont toutes changé leur version quand le fonds Epstein a été ouvert» Laura Menninger, l'avocate de Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell a refusé de témoigner à son procès, se bornant seulement à déclarer que l'accusation n'avait pas prouvé sa culpabilité:

«Votre honneur, le ministère public n'a pas fourni de preuve au-delà du doute raisonnable, je n'ai donc pas besoin de témoigner»

Il était attendu que le procès aille jusqu'en janvier, mais Ghislaine Maxwell pourrait, désormais, connaître son sort avant le 25 décembre, jour de son 60e anniversaire. Si le jury ne parvient pas à un verdict d'ici mercredi soir, ils se sépareront pour le week-end de Noël avant de se réunir à nouveau lundi 27 décembre.

Le jury doit atteindre une décision à l'unanimité pour déclarer Ghislaine Maxwell coupable. Si ce n'est pas le cas, la juge Alison Nathan pourrait alors annuler le procès qui devrait repartir de zéro. Ghislaine Maxwell plaide non coupable de tous les chefs d'accusation pour lesquels elle encourt jusqu'à 80 ans de prison, dont un maximum de 40 ans pour trafic de mineurs. (ats/jch)