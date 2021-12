Ghislaine Maxwell passera Noël et son anniversaire en prison

Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne du financier américain Jeffrey Epstein, jugée à New York pour trafic sexuel, passera Noël et son soixantième anniversaire en prison, dans l'attente de son verdict. Image: sda

A New York, les jurés ont terminé la première semaine de délibérations sans parvenir à un verdict dans le procès pour trafic sexuel de l'ex-compagne de Jeffrey Epstein.

Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne du financier américain Jeffrey Epstein, jugée à New York pour trafic sexuel, passera Noël et son soixantième anniversaire en prison, dans l'attente de son verdict. Le jury n'est toujours pas parvenu à une décision mercredi.

Dans le précédent épisode de ce procès: Publicité Affaire Epstein: Ghislaine Maxwell va bientôt connaître son sort

Après une première heure de huis clos lundi, et deux journées entières mardi et mercredi, la juge Alison Nathan a donné rendez-vous aux douze jurés lundi à 9 heures, après la pause de Noël, pour reprendre leurs délibérations au tribunal fédéral de Manhattan. Le jury a décliné sa proposition de revenir délibérer jeudi 23 décembre: «non, merci», lui ont-ils fait savoir sur une note manuscrite.

Les jurés doivent dire si Ghislaine Maxwell, née en région parisienne le 25 décembre 1961 et qui a la triple nationalité britannique, française et américaine, a aidé son compagnon, Jeffrey Epstein à s'entourer de jeunes filles qu'il exploitait sexuellement, entre 1994 et 2004.

Elle risque une longue peine de prison si elle est jugée coupable des six crimes qui lui sont imputés, tous en lien avec des violences sexuelles commises par le financier américain sur quatre victimes, mineures à l'époque des faits, et qui ont témoigné durant le procès depuis fin novembre. (ats/jch)