International

jeunesse

Il y a trop de tabac dans les films français, selon une étude



Image: shutterstock

Selon une étude, il y a trop de fumettes dans les films français

La Ligue contre le cancer n'en peut plus de «l'omniprésence» des fumeurs dans le cinéma français. Mercredi 26 mai, son enquête a démontré que leur présence, dans 90% des films, influençait le comportement des jeunes spectateurs.

En France, le nombre de fumeurs était en chute depuis plusieurs années. Mais il semble qu'il y ait une recrudescence depuis 2020. C'est ce que révèle l'Agence nationale de santé publique à l'approche de la journée mondiale sans tabac du 31 mai.

Du coup, l'association française de la Ligue contre le cancer a réalisé une enquête, en collaboration avec Ipsos, sur 150 films sortis entre 2015 et 2019. Les résultats montrent que le cinéma français exerce une influence considérable auprès du jeune public concernant la consommation de cigarettes. Ces dernières étant présentes dans plus de neuf productions sur dix.

«Il faudrait sensibiliser ceux qui vont faire des films et essayer de faire en sorte qu'ils évitent de montrer tous les produits du tabac» franceinfo

Les acteurs, visages de la fumette

Pour Catherine Simonin, vice-présidente de la Ligue contre le cancer, «l'omniprésence» de la consommation de cigarettes est une «stratégie marketing de la part des fabricants de tabac». Or, les films qui participent à ce phénomène vont, d'après elle, à l'encontre de la loi Evin, qui interdit notamment la publicité du tabac.

D'après les informations récoltées par Le Figaro, dans un film français, la présence du tabac équivaut à «six spots publicitaires». Pour la Ligue contre le cancer, ceux-ci poussent plus précisément à fumer dans des lieux de convivialité. Plus de 21% des scènes se situent sur un lieu de travail, au bureau. Et plus de 16% dans un café, un restaurant ou une discothèque.

Les jeunes, premières victimes

La Ligue contre le cancer ajoute que voir autant d'acteurs qui fument inciterait 58% de jeunes de 18 à 24 ans à faire de même. L'étude indique que cette surreprésentation du tabac dans les films est d'autant plus préoccupante que, depuis le premier confinement en mars 2020, 66% des 18-24 ans ont indiqué passer plus de temps devant des films ou des séries.

Et en Suisse? L'Association suisse de la prévention du tabagisme observe le même phénomène dans notre pays. Dans une autre enquête menée en 2010 auprès de plus de 700 jeunes, l'organisme explique que: «ces scènes sont plus efficaces que toute publicité et d’autant plus redoutables qu’elles ne sont pas perçues comme telles». Avant de conclure que les stars de ces productions constituaient un fort potentiel d’identification pour la jeunesse.

«Marketplace c'est le DisneyLand des casse-couilles» Vidéo: watson

Dame Nature est une coquine 1 / 17 Dame Nature est une coquine source: twitter

Plus d'articles «Actu» Ceuta, point névralgique de l'immigration entre le Maroc et l'Europe Link zum Artikel Guy Parmelin: «Je condamne les menaces de mort avec fermeté» Link zum Artikel Voici la bande annonce du nouvel épisode de «Friends» Link zum Artikel Des pro-palestiniens attaquent des juifs à Los Angeles Link zum Artikel