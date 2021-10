Le Canada est assis sur un stock énorme (mais invendable) de cannabis

Prometteur mais fou, le business de la légalisation du cannabis est parti en fumée. Exemple au Canada.

En 2015, Justin Trudeau prenait la plus haute fonction politique canadienne et chassait les conservateurs du pouvoir. Pour le Canada, une nouvelle ère s'ouvrait, libérale et optimiste, et elle s'ouvrait sur une promesse: celle de la légalisation du cannabis, avec laquelle le Québécois avait fait campagne qui fut finalement actée en 2018.

Le pays pouvait lorgner du côté de son voisin américain, vers l'État du Colorado notamment, où la weed s'était transformée en une manne miraculeuse. Comme …