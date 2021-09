International

Joe Biden

Etats-Unis: le gouvernement de Joe Biden menacé par un «shutdown»



Image: Shutterstock

Le gouvernement américain pourrait fermer ses portes dans 7 jours

La fermeture du gouvernement est un classique de la vie politique américaine depuis 40 ans. Le «shutdown» se produit lorsque le Congrès n'arrive pas à voter le budget ou que le président y met son veto. Avec un record de 21 jours en 2019.

La semaine qui vient ne s'annonce pas de tout repos pour Joe Biden et son gouvernement. A Washington, on se prépare déjà à une possible paralysie de l'administration fédérale, surnommé «shutdown».

Cette fermeture force environ 800 000 employés fédéraux à prendre un congé sans solde. Pour une fois, tant les démocrates que les républicains veulent éviter cette situation, comme le rapporte le HuffPost.

Ce que ça veut dire?

Le Congrès a jusqu'à jeudi soir, minuit, pour approuver un nouveau budget du gouvernement fédéral s'il veut éviter que ses fonds ne soient soudainement coupés.

s'il veut éviter que ses fonds ne soient soudainement coupés. Mais une première proposition budgétaire des démocrates a été rejetée au Sénat lundi , car elle prévoyait aussi de suspendre le plafond de la dette des Etats-Unis, une mesure à laquelle s'opposent catégoriquement les républicains.

, car elle prévoyait aussi de suspendre le plafond de la dette des Etats-Unis, une mesure à laquelle s'opposent catégoriquement les républicains. Si rien n'est fait pour relever ou suspendre la limite d'endettement des Etats-Unis d'ici un mois, Washington ne pourra plus emprunter ni payer ses factures. Une perspective inédite, catastrophique, qui provoquerait un séisme financier mondial.

Le plan de Joe Biden au coeur des tensions

Accès renforcé à l'éducation, la santé, les soins et les gardes d'enfants, mais aussi investissements massifs dans la lutte contre le changement climatique: baptisé «Build Back Better» («Reconstruire en mieux»), c'est la pièce maîtresse du programme de Joe Biden, qui promet qu'elle transformera l'Amérique.

Les républicains sont catégoriquement opposés à ce projet, d'un montant historique de 3,500 milliards de dollars. En face, le parti démocrate va tenter de le faire approuver avec ses seules voix, ce qui pourrait prendre plusieurs jours... ou plusieurs semaines.

En parlant de politique: Sonia Grimm, engagée contre la violence sur scène et en politique L'actualité internationale vous intéresse? Par ici Un géant de l'immobilier vacille en Chine et les marchés mondiaux chutent Link zum Artikel Vous planifiez vos vacances d'automne? Ce que vous devez savoir Link zum Artikel La Chine est-elle à l'aube d'une dictature digitale? Link zum Artikel Angela Merkel part après 16 ans de règne, quel est son héritage? Link zum Artikel Le choix des sous-marins américains est une claque pour la France Link zum Artikel Pourquoi Al-Qaïda pourrait menacer l'Afghanistan d’ici à 2 ans? Link zum Artikel Montrer tous les articles