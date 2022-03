Joe Biden confond l'Iran avec l'Ukraine lors d'un discours officiel

Vidéo: watson

Grosse gaffe du président américain ce mardi. Pendant son discours sur l'état de l'Union, Joe Biden a prononcé «iranien» au lieu d'«ukrainien». Oups.

La scène se passe mardi soir, alors que le président des Etats-Unis est en train de prononcer son discours sur l'état de l'Union. Le moment est solennel, l'heure grave. Joe Biden s'exprime sur la crise en Ukraine:

«Cela va prendre du temps. Nous devons continuer de nous inspirer de la volonté de fer du peuple ukrainien. Je m'adresse aux Ukrainiens d'Amérique, qui forgent le lien profond qui unit nos deux peuples: nous sommes avec vous.»

Après avoir prononcé ces mots, le locataire de la Maison-Blanche commet une gaffe monumentale. Il confond le peuple attaqué par Moscou avec un autre. Voici la phrase en question:

«Poutine peut encercler Kiev avec des chars, mais il ne gagnera jamais le cœur et l'âme du peuple iranien»

Oups. Les images rendent le moment encore plus gênant. Juste après que Biden finit de dire «iranien», on peut voir la vice-présidente Kamala Harris, assise derrière lui, prononcer le mot correct, «ukrainien».

La gênance, en une image.

Ce lapsus a évidemment fait la joie des opposants du président, qui se sont dépêchés de l'écrire sur Twitter. Et le journal britannique Daily Mail de rappeler, non sans une pointe de malice, qu'avec ses 79 ans Joe Biden est l'homme le plus âgé jamais élu à la présidence des Etats-Unis. (asi)