Vidéo

Vous voulez un aperçu de l'enfer? Cette maman s'occupe de dix gosses!

Alicia Dougherty a dix enfants et partage son quotidien sur TikTok. Mama Dougherty et son mari ont d'abord eu de la peine à avoir des enfants. D'un coup, Zoey est arrivée et les autres ont suivi.

La famille Dougherty est composée de dix enfants. Six ont été adoptés et quatre sont les enfants biologiques du couple. Les aventures de cette tribu, assez nombreuse pour constituer une équipe de foot, sont à découvrir sur TikTok. On vous a fait une compil' de ce quotidien hors norme.