Hunter Biden plaide coupable pour éviter un nouveau procès

Le retrait fin juillet de Joe Biden de la course à la présidentielle, en faveur de Kamala Harris, a cependant fait retomber l'intensité des attaques de l'opposition.

Cet ex-avocat et homme d'affaires, aujourd'hui reconverti dans la peinture, est devenu au fil des années une cible privilégiée des républicains qui cherchent à dépeindre le président démocrate comme étant à la tête d'une famille corrompue.

Et il avait auparavant conclu un accord de plaider coupable qui lui aurait évité une peine d'emprisonnement. Mais cet accord s'était finalement effondré et, selon la presse américaine, le fils du président tentait depuis d'en conclure un nouveau.

Hunter Biden, qui affirme ne plus toucher aux drogues depuis 2019, a déjà remboursé les impôts dus, de même que les amendes afférentes aux autorités.

Sur le fond du dossier, pour justifier ce non versement d'impôts, la défense plaide la négligence lors d'une période chaotique, en raison de la dégradation de son addiction et de la mort de son frère Beau d'une tumeur au cerveau.

L'audience, suspendue par le juge pour laisser un temps de réflexion à l'accusation, doit reprendre plus tard jeudi.

Agé de 54 ans, il fait face à un chef d'accusation de fraude fiscale et deux chefs de fausses déclarations pour ne pas avoir versé 1,4 million de dollars d'impôts au cours de la dernière décennie.

