En juin 2020, le géant pharmaceutique et biotechnologique a conclu un accord à l'amiable couvrant, selon l'entreprise, environ 75% des 125 000 actions alors en cours. La transaction prévoyait le versement d'une somme totale comprise entre 10,1 et 10,9 milliards de dollars.

Il a souligné avoir obtenu gain de cause dans plusieurs procédures récentes liées au Roundup, s'appuyant sur «des évaluations de régulateurs et de scientifiques qui continuent à considérer ce produit comme sûr».

L'avocat du plaignant a confirmé que les jurés du tribunal civil de l'état de Pennsylvanie avaient attribué à son client 2 milliards de dollars de dommages et 250 millions d'indemnités compensatoires. Le demandeur affirmait que son lymphome non hodgkinien, un cancer du système lymphatique, était lié à l'utilisation du Roundup, dont le principe actif est le glyphosate.

Et si la guerre en Ukraine n'était qu'une sombre histoire de toilettes?

Quels étaient déjà les buts de guerre déclarés par Moscou? «Dénazifier» et «démilitariser» l'Ukraine, comme Vladimir Poutine ne cesse de le répéter? Non, en fait, il s'agit plutôt de remettre les toilettes au milieu du village.

Il y a bientôt deux ans que le président russe a envoyé ses chars et ses avions en Ukraine pour détruire son voisin avec les mots d'ordre creux de «dénazification» et de «démilitarisation», privant des millions de personnes de leurs maisons, de leurs vies et de leurs certitudes. Cette semaine, Vladimir Poutine a rencontré les dirigeants des administrations locales et s'est insurgé, une fois de plus, contre le fonctionnement de «certains pays européens».