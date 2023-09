Marie-France Tschudin a été écartée de l'entreprise. Image: dr/keystone|watson

Lutte de pouvoir chez Novartis: cette Romande a été évincée

La directrice de l'industrie pharmaceutique Marie-France Tschudin a été écartée, du jour au lendemain. Des éléments laissent penser à une lutte de pouvoir avec le CEO Vasant Narasimhan, qui brigue la direction.

Daniel Zulauf / ch media

Un vent de changement souffle au sein du groupe pharmaceutique bâlois Novartis. La directrice, Marie-France Tschudin, quitte l'entreprise en plein milieu du mois. C'est ce qu'a communiqué Novartis mercredi 6 septembre 2023, sans toutefois donner les raisons de ce départ. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle poursuivra sa carrière dans un poste de direction, en dehors de Novartis.

La Neuchâteloise de 52 ans était à la tête de l'ensemble des activités pharmaceutiques hors des Etats-Unis depuis le printemps 2022. Elle avait été nommée dans le cadre d'une réorientation organisationnelle du groupe. En tout, elle aura passé sept ans chez Novartis.

Dans un communiqué, le CEO Vasant Narasimhan ne tarit pas d'éloges au sujet de la désormais ex-directrice. Elle a joué un rôle essentiel dans la reconception du modèle selon lequel Novartis vend ses médicaments. Elle a conduit ses équipes à une croissance remarquable et a exercé une influence durable sur l'entreprise, les collaborateurs et les patients.

Le CEO de Novartis, Vasant Narasimhan. Keystone

De son côté, Marie-France Tschudin a adressé ses remerciements... aux collaborateurs uniquement. Pas un mot à l'intention de la direction.

Dix jours avant la scission de sa filiale de génériques Sandoz, Novartis supprime le poste de Chief Commercial Officer qu'occupait Marie-France Tschudin. En tant que CCO, cette dernière avait pour objectif d'intégrer la recherche sur les médicaments, le développement de l'organisation et, surtout, la vente dans une seule et même stratégie globale.

La suppression de sa fonction, à première vue anodine, a contraint la manager à abandonner ce plan et à laisser le développement de la stratégie aux Etats-Unis à l'équipe locale, dirigée par l'Espagnol Victor Bulto.

On peut supposer que Marie-France Tschudin s'est opposée à cette décision et qu'elle s'est engagée dans une lutte de pouvoir avec le CEO Vasant Narasimhan. Il semblerait que ce dernier ne s'attendait pas au départ de la directrice. Au cours des dernières années, la manager s'est forgé une très bonne réputation, et pas seulement auprès du CEO. Son départ intervient à un moment défavorable pour Novartis. Le groupe veut lancer des dizaines de nouveaux médicaments dans les années à venir afin de relancer une croissance insatisfaisante depuis des années.

Pour lui succéder à la tête des activités pharmaceutiques internationales (ex USA), Vasant Narasimhan a trouvé chez son concurrent américain AbbVie le Suisse Patrick Horber.

Ce médecin et chirurgien formé à l'université de Zurich est passé il y a plus de vingt ans de la salle d'opération à l'industrie pharmaceutique.

Après avoir travaillé chez Bristol-Myers Squibb et Roche, Patrick Horber a rejoint il y a dix ans Abbott, l'organisation qui a précédé AbbVie, pour développer ses activités en Suisse. Peu de temps après, il est passé à l'Allemagne en tant que chef de pays. Actuellement, Patrick Horber est responsable du domaine de l'immunologie chez AbbVie, au deuxième niveau de direction. Vasant Narasimhan voulait-il rétrograder la position de Marie-France Tschudin au profit de Victor Bulto ou de l'organisation américaine? (aargauerzeitung.ch)