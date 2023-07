Le rappeur Kaaris est visé par une plainte de son ex-compagne

Le rappeur Kaaris encore visé par une plainte de son ex-compagne

L'ex-compagne et mère de leur fille a déposé une plainte contre le rappeur. Elle dénonce un versement «arbitraire et aléatoire» de la pension alimentaire que Kaaris est censé payer pour leur enfant. Le rappeur et son ex-compagne n'en sont pas à leur premier rendez-vous devant la justice.

Plus de «International»

Le rappeur et son ex-compagne n'ont pas fini de se déchirer devant la justice. Selon Le Parisien, la femme de 40 ans, mère de leur fille de 6 ans, a déposé plainte contre Kaaris le 13 juin dernier par la voix de son avocat pour «abandon de famille».

Séparée de l'artiste depuis le mois d'août 2020, elle dénonce un paiement «arbitraire et aléatoire» de la pension alimentaire que Kaaris est censé lui verser pour leur fille, selon le média français.

«Mépris de son enfant, mépris de son ex-compagne et mépris des décisions de justice, Kaaris se comporte comme un aigrefin» Adrien Gabeaud, l'avocat de l'ex-compagne du rappeur dans les colonnes du Parisien.

Dans la plainte, consultée par Le Parisien, il est spécifié qu'il manque 7500 euros - sur les 20 000 - que le rappeur aurait dû verser depuis une décision de justice rendue le 8 novembre dernier. Kaaris, Gnakouri Okou de son vrai nom, est censé verser 2500 euros par mois à son ex-compagne pour subvenir aux besoins de la fillette.

«Gnakouri Okou fait litière de ses obligations en ne versant pas les sommes dues, mais uniquement celles qui lui plaisent [...]. Il considère que sa propre évaluation des besoins liés à l’entretien et à l’éducation de son enfant prime sur celle fixée par le juge des affaires familiales, ce qui en dit long sur le respect qu’il accorde à la justice civile, nonobstant celle qu’il affichait déjà à la justice pénale.» Adrien Gabeaud, l'avocat de l'ex-compagne du rappeur dans les colonnes du Parisien.

De leur côté, Yassine Maharsi et Yassine Yakouti, les avocats du rappeur, annoncent vouloir déposer plainte à leur tour pour «dénonciation calomnieuse». Ils dénoncent une «instrumentalisation de la justice et des médias» de la part de l'ex-compagne de Kaaris et disent s'étonner de la «concomitance de cette plainte avec l’actualité» de leur client: la billetterie pour un concert du rappeur à Paris en février prochain a ouvert ce jeudi 13 juillet.

Le rappeur et son ex-compagne n'en sont pas à leur premier rendez-vous devant la justice. Elle avait déposé une plainte à l'été 2022 pour des faits de violence datant de janvier 2021, lorsqu'elle aurait fait irruption chez lui, cassant le rétroviseur de la voiture de la nouvelle compagne de Kaaris, qui l'aurait frappée en retour. L'artiste sera jugé le 23 novembre prochain pour «violences sur conjoint» en récidive selon Le Parisien, tandis que son ex-compagne, elle, comparaîtra le même jour pour «violation de domicile» et dégradations légères».