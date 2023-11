Karin Keller-Sutter, Beyoncé et Margot Robbie ont un point commun. Image: keystone/watson

Karin Keller-Sutter est aussi puissante que Beyoncé et Margot Robbie

La ministre suisse des Finances est entrée dans le prestigieux classement du Financial Times des 25 femmes les plus influentes du monde au côté de stars internationales. Et voici pourquoi.

Karin Keller-Sutter, vous connaissez? C'est la ministre suisse des Finances et depuis aujourd'hui l'une des 25 femmes les plus influentes du monde, aux côtés de stars mondialement connues. Et, c'est le prestigieux Financial Times qui l'annonce.

Alors comment ce journal de référence a-t-il fait le tri parmi toutes les femmes du monde? Roula Khalaf, sa rédactrice en chef, s'explique:

«Ce projet spécial a été élaboré sur plusieurs mois, en consultation avec des centaines de journalistes du Financial Times répartis dans des dizaines de bureaux, nos lecteurs et des leaders de l'industrie.» source: financial time

Pourquoi Karin Keller-Sutter est dans ce classement?

Chacune des sélectionnées est mise en lumière par une autre femme. Et c'est la ministre suédoise qui s'y est collée dans le cas de notre ministre. Et cela lève le voile sur les raisons de la présence la conseillère fédérale dans ce classement:

«Les actions décisives de Karin face à la crise bancaire du Credit Suisse au début de l'année ont sauvé l'économie suisse»

A lire entre les lignes, il faut donc comprendre que Karin Keller-Sutter aurait sauvé le monde ou, à tout le moins, son économie alors que Credit Suisse semblait flancher en mars dernier. C'est vrai que l'ensemble de la planète l'a découverte à ce moment-là.

L'heure était grave. Image: KEYSTONE

«La connaissance, le courage et la détermination sont peut-être les qualités les plus importantes chez une personnalité politique. Pour moi, Karin incarne toutes ces qualités», commente Elisabeth Svantesson.

La Suédoise estime que l'aura de KKS s'est établie d'autant plus sur la scène internationale lors de la réunion du FMI à Washington, «elle a reçu une reconnaissance bien méritée du monde entier pour ses actions».

Voici donc les 25 femmes les plus influentes du monde:

Attention, précise le journal, c'est une liste de sélectionnées et non un classement. Vous retrouvez le nom de notre ministre suisse, mais aussi quelques personnalités connues comme Margot Robbie, star du film Barbie, la chanteuse et businessswoman Beyoncé ou encore la femme du président ukrainien: Olena Zeleskya.

Margot Robbie

Beyoncé

Barbara Kingsolver

Phoebe Philo

Lola Shoneyin

Alia Bhatt

aespa

Mira Murati

Makiko Ono

Fran Drescher

Lisa Dyson

Carol Tomé

Karin Keller-Sutter

Marie-Claire Daveu

Marina Silva

Ursula von der Leyen

Marie Barra

Janet Truncale

Narges Mohammadi

Coco Gauff

Jenni Hermoso

Elizabeth Maruma Mrema

Chen Chien-Jou

Katalin Kariko

Olena Zelenska

