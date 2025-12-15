en partie ensoleillé
Les loyers ont continué d'augmenter en novembre

Mauvaise nouvelle pour les loyers en Suisse

Malgré des variations mensuelles régionales, la tendance est claire: les loyers augmentent partout en Suisse, tirés par certains cantons et grandes villes.
15.12.2025, 09:2415.12.2025, 09:24
Une vue de l&#039;immeuble de la rue de Geneve 85 le jeudi 4 decembre 2025 a Lausanne. La justice vaudoise a mis a jour une fraude a l&#039;assurance sociale en enquetant sur le &quot;tristement celeb ...
La hausse des loyers s’installe durablement sur le marché suisse.Keystone

Les loyers affichés dans les annonces de la plateforme homegate.ch ont connu des variations régionales aléatoires sur un mois en novembre. La tendance en comparaison annuelle reste en revanche à sens unique: vers le haut.

Le renchérissement moyen sur douze mois a atteint 2,8%, emmené par les cantons des Grisons (+10,5%) et de Zoug (+8,9%). Les aspirants locataires tessinois, les moins mal lotis du pays, ont vu la facture augmenter de 1,0%, selon un relevé périodique diffusé lundi par Swiss Marketplace Group (SMG).

Pourquoi les Suisses resteront «prisonniers d’une pénurie de logements»

En zones urbaines, les villes de Lucerne et Genève affichent toutes deux des hausses de plus de 5%, quand Zurich enregistre une progression de 3,4%. La Cité de Zwingli reste de loin la moins abordable du pays pour les nouveaux locataires. (jah/ats)

