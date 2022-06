«Tous ces progrès ne sauraient être financés ni par plus d’impôt ni par plus de dettes»

Ce discours arrive trois jours après le second tour des législatives qui ont été plus que décevantes pour le camp du président français. Notons que son pouvoir est fragilisé et que sa première ministre Elisabeth Borne avait proposé sa démission il y a quelques jours seulement, démission qu'il avait refusée.

Le «plus grand traître d'Ukraine» cachait une... gare dans son jardin

L'oligarque ukrainien Viktor Medvedtchouk, arrêté en avril dernier, ne jonglait pas qu'avec 55 propriétés, 26 bolides et 1 yacht. Cet ex-député prorusse, autrefois plus large fortune du pays, que Poutine avait même choisi comme parrain pour sa fille, possédait aussi une gare et un wagon... dans son jardin de Pushcha-Vodytsya. Mercredi, la justice a saisi l'étrange et luxueuse construction. Récit et visite guidée.

Quelques éléments de contexte avant d'embarquer à bord de cette histoire. Avant la guerre, Pushcha-Vodytsya était sans doute le quartier le plus édénique des suburbs de Kiev. Des forêts à perte de vue, une collection de lacs disparates et des plages de sable à n'en plus finir. A la douce saison, on pouvait même y louer des barques romantiques et des catamarans pour la journée. La belle vie, quoi.