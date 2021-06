La Floride bannit les femmes transgenres des compétitions sportives

Genève se questionne sur la place des LGBTIQ+ dans la rue

A Genève, une campagne veut dénoncer le fait que les personnes LGBTIQ+ ne peuvent pas toujours profiter sereinement des espaces communs. Intitulée «Ma vie, ma ville, mes couleurs», elle va durer jusqu'au 23 mai.

Cette année, la campagne de la Ville de Genève contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie interroge sur la place des personnes LGBTIQ+ dans l'espace public.

Intitulée «Ma vie, ma ville, mes couleurs», la campagne est visible dès lundi et jusqu'au 23 mai. Elle insiste sur le droit de chacun de se sentir libre et en sécurité partout et tout le temps.

D'ailleurs, en première suisse et mondiale, un nouveau drapeau plus inclusif et représentatif des communautés LGBTIQ+ viendra compléter …