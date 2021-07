Le premier ministre Hariri jette l'éponge face à la crise au Liban

«Mon pays se meurt», le témoignage fort de Mika sur le Liban

Le chanteur britannico-libanais a pris la défense de son pays natal dans une tribune touchante pour le journal Le Monde. Mika appelle la communauté internationale et les organisations humanitaires à venir en aide au Liban.

«Par ce texte, je me fais le modeste porte-voix de tous ceux qui ne parlent plus, de tous ceux qu’on n’entend plus. Ne laissez pas un pays mourir. Ne laissez pas gagner les prédateurs.» Ce mardi, le chanteur et parolier Mika a publié une tribune forte dans Le Monde pour décrire la situation catastrophique traversée par le Liban et pour appeler la communauté internationale à agir.

Il y a neuf mois, Beyrouth, sa ville natale, était secouée par la gigantesque explosion de plusieurs centaines de …