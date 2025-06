Les Etats-Unis disposent de troupes dans diverses installations en Irak, ici à la base aérienne d'Al-Asad. Image: www.imago-images.de

Voici les bases américaines que l'Iran pourrait attaquer

En représailles aux frappes ordonnées par Donald Trump sur ses installations nucléaires, Téhéran pourrait s'en prendre aux sites de l'armée américaine au Moyen-Orient. Et les options ne manquent pas.

L'Iran a menacé dimanche les bases militaires américaines situées au Moyen-Orient utilisées par Washington pour lancer des attaques sur les sites nucléaires du pays. L'Iran a déclaré que ces installations seraient considérées comme des cibles légitimes.

Les Etats-Unis ont des milliers de soldats déployés dans des bases à travers le Moyen-Orient, région qui relève du Commandement central des Etats-Unis (CENTCOM):

Bahreïn

Le petit royaume du Golfe abrite une installation appelée Activité de soutien naval du Bahreïn, où se trouvent basés la Cinquième flotte de la marine américaine et le quartier général des Forces navales centrales des Etats-Unis. Le port en eaux profondes de Bahreïn peut accueillir les plus grands navires militaires américains, comme les porte-avions, et la marine américaine utilise cette base dans le pays depuis 1948, époque où elle était exploitée par la Royal Navy britannique.

L'USS Ponce au Bahreïn en 2013. Image: EPA

Plusieurs navires américains ont leur port d'attache à Bahreïn, notamment quatre bâtiments anti-mines et deux navires de soutien logistique. La Garde côtière américaine dispose également de navires dans le pays, dont des vedettes d'intervention rapide.

Irak

Les Etats-Unis disposent de troupes dans diverses installations en Irak, y compris les bases aériennes d'Al-Asad et d'Erbil. Le gouvernement irakien est un proche allié de l'Iran, mais aussi un partenaire stratégique des Etats-Unis.

Environ 2500 soldats américains sont déployés en Irak dans le cadre de la coalition internationale contre le groupe jihadiste État islamique. Bagdad et Washington ont convenu d'un calendrier pour le retrait progressif du pays des forces de la coalition.

Les forces américaines en Irak et en Syrie ont été à plusieurs reprises la cible de militants pro-iraniens après le déclenchement de la guerre dans la bande de Gaza en octobre 2023, mais elles ont riposté par des frappes lourdes sur des cibles liées à Téhéran, et les attaques se sont en grande partie apaisées.

Koweït

Le Koweït héberge plusieurs bases américaines, notamment le Camp Arifjan, qui accueille le quartier général avancé de la composante armée de terre du CENTCOM.

L'armée américaine dispose également de stocks de matériel prépositionné dans le pays. La base aérienne Ali al-Salem accueille la 386e escadre expéditionnaire aérienne, que l'armée décrit comme la «principale plaque tournante pour l'acheminement de la puissance de combat aux forces conjointes et de la coalition» dans la région.

Barack Obama en visite à Camp Arifjan en 2008. Image: AP US Army

De plus, les Etats-Unis disposent de drones, y compris des MQ-9 Reapers, au Koweït.

Qatar

La base aérienne d'Al-Udeid au Qatar comprend les composantes avancées du CENTCOM, ainsi que ses forces aériennes et ses forces d'opérations spéciales dans la région.

Elle accueille également des avions de combat en rotation, ainsi que la 379e escadre expéditionnaire aérienne, qui, selon l'armée, comprend «des moyens de transport aérien, de ravitaillement en vol, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que des moyens d'évacuation sanitaire aérienne».

Syrie

Les Etats-Unis maintiennent depuis des années des présences militaires dans une série d'installations en Syrie dans le cadre des efforts internationaux contre le groupe Etat islamique, qui est sorti de la guerre civile du pays pour envahir de grandes parties de la Syrie et de l'Irak voisin.

Le Pentagone a annoncé en avril qu'il réduirait environ de moitié le nombre de ses forces dans le pays pour le ramener à moins de 1000 dans les mois à venir, dans le cadre d'une «consolidation» des troupes américaines dans le pays.

Emirats arabes unis

La base aérienne d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis abrite la 380e escadre expéditionnaire aérienne américaine, une force composée de 10 escadrons d'avions et incluant également des drones tels que les MQ-9 Reapers.

Des avions de combat ont effectué des rotations sur la base d'Al-Dhafra, qui héberge également le Gulf Air Warfare Center pour l'entraînement à la défense aérienne et antimissile. (jzs/ats)