Le gouvernement libanais est mis en cause dans l'explosion de Beyrouth



L'ONG Human Rights Watch accuse les autorités libanaises de négligence criminelle sur l'explosion dévastatrice du 4 août 2020 au port de Beyrouth.

Le 4 août 2020, une gigantesque déflagration avait fait 214 morts et plus de 6500 blessés dans le port de Beyrouth, la capitale du Liban. Un an plus tard, l'ONG Human Rights Watch (HRW) met en cause les autorités de négligence criminelle, de violation du droit à la vie et de faire barrage à l'enquête.

Le rappel des faits

Mardi 4 août 2020, à 18h00 heure locale, plusieurs centaines de tonnes d'ammonium, stockées depuis 2014 dans un entrepôt délabré, provoquent une gigantesque explosion sur le port de Beyrouth.

La déflagration a été d'une violence inouïe, comme un tremblement de terre de 4,5 sur l'échelle de Richter. Le bruit a été entendu jusqu'au pays voisin de Chypre.

Il y a des victimes et des blessés partout. Des images vidéo montrent des voitures accidentées et des bâtiments entiers semblent avoir été engloutis par le feu.

La catastrophe survient alors que le pays vit une grave crise économique et politique, tout en étant taux prises avec la crise du coronavirus.

Les autorités accusées de négligences par une ONG

Dans un rapport de 126 pages, Human Rights Watch (HRW) a documenté les multiples manquements des instances politiques et sécuritaires dans la gestion de ce stock de matières dangereuses, depuis son arrivée au port en 2013, jusqu'à son explosion.

Des dizaines de responsables gouvernementaux, douaniers et responsables de sécurité étaient au courant des dangers encourus, plusieurs années avant le drame. Les manquements auraient déjà commencé en 2013.

Les autorités douanières, alertées pour la première fois en 2014, auraient pu agir unilatéralement pour retirer les matières explosives du port. Mais elles n'ont pas pris les mesures adéquates pour s'en débarrasser.

Les preuves suggèrent avec force que certains responsables gouvernementaux étaient conscients du risque de mort que la présence de nitrate d'ammonium au port pouvait entraîner et ont tacitement accepté de prendre ce risque.

Les conclusions d'un rapport accablant

L'ONG recommande la mise en place d'une mission d'investigation indépendante de l'ONU et des sanctions internationales contre les hauts responsables libanais:

«Nous demandons des sanctions contre l'ensemble des individus et entités impliqués dans des violations continues des droits humains et les efforts visant à saper l'enquête locale, alors qu'aucun responsable n'a été traduit en justice, un an après le drame. Selon le droit international, l'échec d'un Etat à agir contre des dangers potentiels sur la vie humaine est une violation du droit à la vie. Cette explosion peut potentiellement être assimilée, d'après la loi libanaise, à un meurtre prémédité ou un homicide.»

Le rapport de HRW se base sur plusieurs entretiens et des centaines de correspondances officielles, dont certaines n'ont jamais été rendues publiques. (ats/jch)

