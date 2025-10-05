Ce chanteur est passé de la pop à l'islamisme

Fadl Shaker — star libanaise de la pop aux 113 millions de vues sur YouTube, devenu islamiste recherché — s'est rendu samedi aux autorités de son pays, d'après un responsable judiciaire. Il se planquait depuis des années.

Plus de «International»

Le chanteur s'était caché pendant plus d'une décennie dans un camp de réfugiés palestinien au Liban.

Fadl Shaker est né d'une mère palestinienne et d'un père libanais. Il a été accusé d'avoir participé en 2013 à des combats près de Saïda (sud) entre des partisans du cheikh radical Ahmad al-Assir et l'armée libanaise, qui avaient coûté la vie à près de 20 soldats.

Partisan d'Ahmad al-Assir, Shaker avait démenti toute implication dans ces affrontements et s'était caché dans le camp d'Aïn al-Heloué près de Saïda, le plus grand du Liban, qui échappe au contrôle aux autorités.

«Fadl Shaker s'est rendu à l'armée libanaise à l'entrée du camp d'Aïn al-Heloué en prélude à la conclusion de son affaire judiciaire», a déclaré une source judiciaire.

22 ans de prison

En 2020, un tribunal militaire libanais a condamné Shaker à 22 ans de prison pour avoir apporté un soutien financier et logistique au groupe «terroriste» dirigé par cheikh Assir. Ce dernier, arrêté en 2015, a été condamné à mort en 2017 pour «terrorisme».

En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Une source proche de Shaker a déclaré que le chanteur, qui maintient être «innocent», était «confiant dans l'indépendance de la justice, qui lui rendra justice cette fois-ci».

En juillet dernier, Fadl Shaker a sorti une chanson, qui est arrivée en tête des classements dans le monde arabe. Son clip vidéo, tourné à Aïn al-Heloué, a atteint plus de 113 millions de vues sur YouTube.

ats/afp