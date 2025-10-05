en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Liban

Le chanteur libanais Fadl Shaker est passé de la pop à l'islamisme

Youtube screen shot Fadl Shakar

Ce chanteur est passé de la pop à l'islamisme

Fadl Shaker — star libanaise de la pop aux 113 millions de vues sur YouTube, devenu islamiste recherché — s'est rendu samedi aux autorités de son pays, d'après un responsable judiciaire. Il se planquait depuis des années.
05.10.2025, 08:5605.10.2025, 09:06

Le chanteur s'était caché pendant plus d'une décennie dans un camp de réfugiés palestinien au Liban.

Fadl Shaker est né d'une mère palestinienne et d'un père libanais. Il a été accusé d'avoir participé en 2013 à des combats près de Saïda (sud) entre des partisans du cheikh radical Ahmad al-Assir et l'armée libanaise, qui avaient coûté la vie à près de 20 soldats.

Partisan d'Ahmad al-Assir, Shaker avait démenti toute implication dans ces affrontements et s'était caché dans le camp d'Aïn al-Heloué près de Saïda, le plus grand du Liban, qui échappe au contrôle aux autorités.

«Fadl Shaker s'est rendu à l'armée libanaise à l'entrée du camp d'Aïn al-Heloué en prélude à la conclusion de son affaire judiciaire», a déclaré une source judiciaire.

22 ans de prison

En 2020, un tribunal militaire libanais a condamné Shaker à 22 ans de prison pour avoir apporté un soutien financier et logistique au groupe «terroriste» dirigé par cheikh Assir. Ce dernier, arrêté en 2015, a été condamné à mort en 2017 pour «terrorisme».

En vertu d'un accord tacite, les organisations palestiniennes contrôlent ces camps où l'armée libanaise ne pénètre pas.

Israël bombarde des sites du Hezbollah dans le sud du Liban

Une source proche de Shaker a déclaré que le chanteur, qui maintient être «innocent», était «confiant dans l'indépendance de la justice, qui lui rendra justice cette fois-ci».

En juillet dernier, Fadl Shaker a sorti une chanson, qui est arrivée en tête des classements dans le monde arabe. Son clip vidéo, tourné à Aïn al-Heloué, a atteint plus de 113 millions de vues sur YouTube.

ats/afp

Thèmes
Trump se moque des démocrates avec des vidéos IA
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Martin Pfister évoque une nouvelle variante pour le F-35
3
Manor récupère une marque populaire abandonnée par Coop
Un million de personnes dans la rue pour la Palestine
A Rome, Madrid ou Londres, des centaines de milliers de militants ont clamé leur soutien à Gaza. En toile de fond, l'interception de la flotille par Israël, et l'attentat de Manchester.
Drapeaux palestiniens, keffiehs et une foule qui crie «Free Palestine»: des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Rome, Barcelone et Madrid pour réclamer la fin de la guerre à Gaza. Elles ont notamment réagi à l'interception par Israël de la flottille.
L’article