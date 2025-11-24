pluie modérée
Liban

L'Iran dénonce un «assassinat lâche» de la part d'Israël

Le régime iranien a réagi à la mort d'un commandant du Hezbollais libanais dans une frappe israélienne à Beyrouth, condamnant une «violation flagrante du cessez-le-feu».
24.11.2025, 11:0424.11.2025, 11:04

L'Iran a condamné lundi l'assassinat du chef militaire du Hezbollah libanais. Haitham Ali Tabatabai a été tué la veille lors d'une frappe israélienne dans la banlieue sud de Beyrouth. «Le ministère iranien des Affaires étrangères condamne fermement l'assassinat lâche du grand commandant de la résistance islamique libanaise, le martyr Haitham Ali Tabatabai», a déclaré la diplomatie iranienne dans un communiqué.

Fondé et financé par l'Iran, le Hezbollah a été très affaibli par sa dernière guerre avec Israël et par la chute en décembre de son allié Bachar al-Assad en Syrie. L'assassinat de Tabatabai «constitue une violation flagrante du cessez-le-feu de novembre 2024 et une atteinte brutale à la souveraineté nationale du Liban», a ajouté la diplomatie iranienne.

Haitham Ali Tabatabai aurait été éliminé par Israël au Liban
Haitham Ali TabatabaiImage: X

Tabatabai avait été promu chef militaire du Hezbollah après la mort des principaux responsables militaires du mouvement durant la guerre avec Israël. L'Iran a également été frappé par des raids israéliens et américains sur ses installations nucléaires lors d'une guerre de douze jours avec Israël déclenchée par une attaque israélienne en juin. (jzs/ats)

Au Liban, des missiles traversent le ciel pendant que les gens vivent leur vie.
Video: watson
