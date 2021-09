International

Bataclan: choix de 7 artistes qui ont chanté la tragédie du 13 novembre



7 chansons pour se souvenir du drame du Bataclan

Six ans après la tragédie du Bataclan qui a fait 90 morts, un procès hors norme va s'ouvrir à Paris ce 8 septembre. L'attentat revendiqué par l'Etat islamique a fortement marqué les esprits. Il s'est même invité dans un nombre important de chansons. Sélection.

Cette année 2015 restera à jamais dans les esprits. La France a été marquée à deux reprises par une série d'attentats islamistes perpétrés au coeur de Paris.

Il y a eu l'attaque de Charlie Hebdo en janvier qui a fait 12 victimes. Puis dans la foulée, une policière et quatre clients d'un magasin casher. Quelques mois plus tard, en novembre, 90 personnes sont mortes abattues au Bataclan, scène de spectacle emblématique de la fête et du rock.

La violence inouïe de ces attaques ont fortement marqué les esprits et la création. Sélection très subjective de 7 chansons hommage.

Gauvain Sers

«Entre République et Nation» Vidéo: YouTube/BUDE AFBE

On commence avec l'un de mes préférés de la liste. Je ne vous dirai pas qui sont les autres, histoire que je ne vous influence pas (trop) pour le vote final. Car oui, il faut bien un peu de Suisse romande dans tout ça: à défaut de chanteurs qui ont chanté les victimes du Bataclan, nous avons des votations.

Mais venons-en à Gauvain Sers, il en vaut la peine. Ce jeune chanteur est la réincarnation du Renaud des années 70, avec un je ne sais quoi de provincial en plus. Celui qui a dédié l'un de ses singles remarqués aux «oubliés» de la province est surtout ancré dans le contemporain, comme en témoignent ses titres Entre république et nation et Mon fils est parti au djihad, dont il est inutile de vous expliquer le sujet. Appréciez seulement.

«Mon fils est parti au djihad» Vidéo: YouTube/Gauvain Sers - Topic

Renaud

«J'ai embrassé un flic» Vidéo: YouTube/Renaud

Avec Gauvain Sers qui est arrivé en nouveau Renaud, celui-ci est devenu l'ancien Gauvain Sers. Il n'empêche, l'aventure Renaud n'est pas terminée et c'est bien la première chose qu'a prouvée l'artiste à la voix de plus en plus rocailleuse avec son album de 2016. Qui aurait crû qu'il embrasserait un jour un policier? Son attachement à la solidarité, lui, était déjà bien connu. Autant hyper casher qu'ulta-sincère.

Qu'ils reposent à Jérusalem

Sur la terre de leurs pères

Au soleil d'Israël

Je veux leur dédier ce poème

Leur dire qu'ils nous sont chers

Qu'on n'oubliera jamais

Johnny Hallyday

Et puis, dans la même génération, il y a Johnny, eh oui. Son dernier album publié de son vivant, De l'amour, se termine par la chanson Un dimanche de janvier. Une fois de plus, c'est le rassemblement de la nation en solidarité avec les victimes qui est au cœur de ce texte signé Jeanne Cherhal et mis en musique par Yodelice.

Là

Nous avions marché en silence

Au milieu de la foule immense

Et le vent à notre place

Chantait sans fin sur la place

Mais depuis dans nos villes

Et nos villages fatigués

Oh dis-le-moi, que nous reste-t-il

Du dimanche de janvier?

On entend comme un parfum de Cabrel dans les arpèges et les accents de cette ballade. Mais c'est son côté soft et solennel qui ressort de son interprétation par Johnny à l'occasion de l'hommage populaire aux victimes des attentats un an après les faits, place de la République:

Nekfeu et Phénomène Bizness

«Le Bruit de ma ville» Vidéo: YouTube/NekfeuVEVO

On passe à un autre style avec Nekfeu, même si son rap a finalement une saveur assez pop. Ce sont les mots qui nous intéressent et, dans le cas présent, le Bataclan n'est pas au centre du propos. Le souvenir du pire arrive incognito et on comprend tout de suite:

Je n’ai que des cauchemars et la nuit je dors mal

Car mon pote est mort là comme si c’était normal

Mon pote est mort là sans même me dire «Au revoir»

Et, de son propre mot, un peu comme Johnny, il se fait «à l'idée». Tout en y posant son regard politique, qu'on pourra partager ou non. Là n'est pas l'important.

Damien Saez

Vient le torturé et tendre Saez, et c'est du lourd, du très lourd.

Je suis la France puis nous sommes les enfants du libre

Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres

Des violences, enfants de nos sociétés malades

De nos arts pris sous les terreurs des fusillades

A Cabu, à Tignous, à Charb, à Wolinski

A tous les autres et puis aux fils de mon pays

A nos enfants, misère, qui savent même plus lire

Il est temps mon pays, oui, de redevenir



«Tous les gamins du monde» Vidéo: YouTube/Damien Saez - Topic

Louane

«Un automne à Paris» Vidéo: YouTube/art lab studio plus

Sur fond d'un piano et d'un cuivre, la voix de Louane ne fait même plus penser à La Famille Bêlier. Un exemple parfait de la difficulté à définir clairement la différence entre la variétoche et la grande chanson française. Restent ici le thème, grave, et le traitement, doux. Les mots, directs et efficaces. Racine et Trénet sont même cités quelque part.

A ceux qui se sont battus

Pour que Paris reste libre

Que Paris reste Paris

La tête haute

Slimane

On garde les trois dernières lettres du nom précédent et on débouche sur Slimane, autre chanteur à succès dans la veine variété française du moment.

Alors on danse encore

Sur les mêmes musiques, les mêmes pas

On s'embrasse encore plus fort

Comme si c'était là la dernière fois

Aussi loin que tu pars

Ton sourire en écho

Ton sourire en écho

Reste là sur ma peau

Et ça fonctionne, ça prend, car décidément toutes les chansons écoutées pour cette liste, où il a fallu faire des choix, ont des choses à nous dire et des émotions à nous procurer. Non? En tout cas, je peine à imaginer meilleurs moyens que l'art et le verbe pour incarner la continuité et l'affirmation de la vie et des valeurs occidentales.

