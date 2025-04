Vidéo: watson

Les loups de Game of Thrones auraient été «ressuscités»

A l’aide de techniques de modification génétique, une start-up américaine affirme avoir recréé des loups disparus depuis 10 000 ans. Trois petits sont déjà nés, mais tout le monde n’est pas convaincu.

Des chercheurs américains disent avoir ressuscité une espèce de loups géants préhistoriques, aussi connus sous le nom de «loups terribles» — ceux qu’on voit dans Game of Thrones. L’entreprise derrière cette prouesse s’appelle Colossal Biosciences, et ce n’est pas leur premier coup d’éclat: ils travaillent aussi sur le retour du mammouth laineux.

Cette fois, ils annoncent la naissance de trois bébés loups, baptisés Remus, Romulus (deux frères de six mois) et Khaleesi (une petite femelle de deux mois, clin d'œil à Daenerys Targaryen).

Les frères, un mois après leur naissance. Image: Colossal Biosciences

Ces bébés ne sont pas de simples copies: ils sont déjà 20 à 25% plus gros que les loups gris du même âge. À l’âge adulte, ils devraient peser environ 64 kilos chacun. Ils ont aussi des têtes plus larges, des dents plus grosses, des mâchoires plus puissantes et des pattes plus musclées. Bref, ce ne sont pas les petits chiens de la voisine.

Mais est-ce vraiment une bonne idée?

Tout le monde ne saute pas de joie face à cette «renaissance». Certains scientifiques tirent la sonnette d’alarme: recréer une espèce disparue, ce n’est pas comme changer une roue de vélo. L’ADN ancien est souvent incomplet, et les modifications génétiques peuvent entraîner des effets imprévus.

En utilisant des échantillons d'ADN trouvés dans des os, les chercheurs ont modifié l'ADN du loup. Image: Colossal Biosciences

Corey Bradshaw, professeur australien en écologie, pense d’ailleurs qu’il s’agit simplement de loups gris «customisés», pas vraiment des copies parfaites des loups géants. Et il y a aussi la question de l’impact écologique: que se passerait-il si on relâchait ces animaux dans la nature? Personne ne peut réellement prédire les conséquences.

Une fois adultes, les frères pèseront plus de 60 kilos. Image: Colossal Biosciences

Comme l’a dit Karl Flessa, paléontologue à l’université d’Arizona:

«Il vaut mieux empêcher une espèce de disparaître que d’essayer de faire revenir une version clonée qui pourrait tout chambouler»

Et maintenant?

Pour l’instant, les trois loups vivent dans une réserve protégée quelque part aux Etats-Unis, à l’abri des regards. Impossible de dire s’ils seront un jour relâchés dans la nature. Mais une chose est sûre, la frontière entre science et science-fiction devient de plus en plus floue.

Remus et Romulus. Image: Colossal Biosciences

