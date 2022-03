Tête de gondole de Channel One, l'un des journaux télévisés les plus importants de la Russie, Marina Ovsyannikova ne semble pourtant pas partager la majorité de la propagande russe qui y est diffusé. Image: Facebook/dr

Qui est vraiment la journaliste anti-Poutine dont tout le monde parle?

La protestation de Marina Ovsyannikova dans l'un des médias les plus suivis de la Russie a mené à la coupure de l'émission qui y était diffusée. Alors qu'elle est érigée en héroïne du conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, peu d'informations circulent à son sujet. Voici ce qu'on sait en sept points.

Scène rarissime en Russie. Lundi, Marina Ovsyannikova a pris d'assaut le studio de Channel One, le journal télévisé le plus populaire de la Russie. En quelques heures, cette femme est devenue un symbole de résistance à l'attaque russe en Ukraine.

Au-delà de ce putsch, on sait peu de choses sur cette femme qui a décidé de s'élever contre Vladimir Poutine. En voici un condensé.

Elle est journaliste et pro-médias occidentaux

Agée de 44 ans, Marina Ovsyannikova est une ancienne élève de l'Académie présidentielle d'économie nationale et d'administration publique de Russie. Selon le média Meaww, elle y a obtenu son diplôme en sciences économiques et humaines du gouvernement russe en 2005 avant d'être employée chez Channel One.

Tête de gondole de l'un des journaux télévisés les plus importants de la Russie, cette mère de famille ne semble pourtant pas partager la majorité de la propagande russe qui y est diffusée.

Elle est Russo-ukrainienne

En marge de son passage choc à la télévision russe de ce lundi, Marina Ovsyannikova a, au préalable, enregistré un message initialement publié sur Telegram. Elle y a souligné «la honte» qu'elle ressentait de travailler pour Channel One tout en révélant détenir une double nationalité: «Mon père est ukrainien, ma mère est russe et ils n'ont jamais été ennemis. Ce qui se passe en Ukraine est un crime et la Russie est l'agresseur», a-t-elle déclaré avant d'incomber la responsabilité de cette «agression» à un seul homme: Vladimir Poutine.

«J'ai honte d’avoir permis à des mensonges d’être diffusés à la télévision, honte d’avoir participé à la zombification de la population russe» Marina Ovsyannikova

C'est une nageuse de compétition

D'anciennes interviews indiquent également que, avant de se lancer dans une carrière journalistique, Marina Ovsyannikova a été une nageuse de compétition. Activité qu'elle semble toujours pratiquer si l'on en croit les déclarations faites sur sa page Facebook.

Marina Ovsyannikova a décoré sa photo de profil du logo Facebook «Apporter la paix». Image: Facebook

Son profil Instagram précise, par ailleurs, qu'elle aurait traversé à la nage la Volga en Russie et le détroit du Bosphore en Turquie.

Elle risque la prison

Dans son message publié sur Telegram, la Russo-ukrainienne a appelé à la population à manifester et à ne pas craindre d'aller en prison. Une issue à laquelle la journaliste fait aujourd'hui face.

Selon plusieurs médias étrangers, dont l'Agence de presse russe TASS, Marina Ovsyannikova risque 15 ans de prison. Cela en vertu d'une nouvelle loi russe qui interdit l'opposition publique ou la couverture médiatique non étatique du conflit. La prononciation du terme «guerre» étant également proscrit en Russie, aussi bien par la population que par les médias.

Traduction: «Channel One enquête sur un incident lors d'une émission en direct dans le studio. Celle qui a fait irruption dans le studio de l'émission Vremya risque une procédure administrative, a indiqué une source: "La femme peut être poursuivie notamment en vertu de l'article 20.3.3 du Code administratif", a-t-elle indiqué. Selon cette même source, la femme est actuellement en garde à vue. La source a indiqué que Marina Ovsyannikova travaille comme rédactrice en chef à Channel One et séjourne actuellement au poste de police de l'OMVD dans le district d'Ostankino.» Image: telegram TASS

Elle est introuvable depuis plusieurs heures

L'entourage de Marina Ovsyannikova a confirmé à OVD-Info, le média qui traque les arrestations des opposants en Russie, qu’elle avait été emmenée au poste de police d’Ostankino juste après son action de protestation.

Toutefois, son avocat Dmitry Zakhvatov a affirmé à CNN qu’il ne savait actuellement pas où elle se trouvait: «Nous ne la trouvons pas pour le moment, mais nous continuons à chercher», a-t-il confié à la chaîne américaine. Une information corroborée par un autre avocat Novaya Gazeta ce mardi toujours sur OVD-Info. Les défenseurs de la cause ukrainienne cherchent à la contacter depuis plus de douze heures.

Elle est soutenue par l'Ukraine et l'ONU

L'extrait vidéo dont tout le monde parle s'est immédiatement propagé sur les réseaux sociaux. Les opposants russes ont encensé Marina Ovsyannikova pour sa témérité. «Voilà ce que signifie réellement le courage», a commenté sur Twitter le pianiste et militant politique Igor Levit, né en Union soviétique et vivant en Allemagne.

La journaliste a même été comparée au célèbre «Tank man» qui s'est tenu devant des chars militaires sur la place Tiananmen en 1989 pour protester contre la Chine.

Le Tank man, aussi connu sous le nom de l'Homme de Tiananmen a été rendu célèbre après avoir bloqué symboliquement la progression d'une colonne d'au moins dix-sept chars de l'Armée populaire de libération lors des manifestations de la place Tian'anmen, en 1989, en République populaire de Chine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a personnellement remercié Marina Ovsyannikova pour son acte. «Je suis reconnaissant envers ces Russes qui continuent d'essayer de répandre la vérité. Personnellement, je voudrais remercier la femme qui est entrée dans le studio de Channel One avec une pancarte antiguerre», a-t-il déclaré dans un message vidéo publié sur Twitter mardi.

Elle est censurée par la Russie

La chaîne de télévision essaie apparemment de minimiser l'incident autant que possible. TASS a indiqué que Channel One enquêterait sur l'incident en interne. La scène aurait été supprimée des archives en ligne du diffuseur, ce qui serait inhabituel pour ce dernier.

Les médias indépendants russes couvrant l'incident ont également censuré les nouvelles traitant le cas d'Ovsyannikova afin d'éviter des sanctions. C'est notamment le cas de la Novaya Gazeta qui a dû flouter les propos inscrits sur la pancarte lors du putsch.

Image: capture d'écran novaya gazeta

Mardi, l'Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé la Russie à ne pas décider de «représailles» contre Marina Ovsyannikova. (mndl)