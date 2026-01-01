assez dégagé-1°
DE | FR
burger
International
Russie

Comment l'Ukraine a simulé la mort de Denis Kapoustine

This photograph shows burned-out cars near a damaged residential building following an attack, in Odesa, on December 31, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian strikes wounded six people ...
Denis Kapoustine, un Russe combattant pour l'Ukraine, avait d'abord été annoncé comme mort. Image: AFP

Comment l'Ukraine a simulé la mort de ce chef militaire russe allié

La mort du sulfureux Denis Kapoustine avait été annoncée par Kiev. Cela a permis d'intercepter des agents russes chargés de l'éliminer.
01.01.2026, 16:2901.01.2026, 16:29

L'Ukraine a affirmé jeudi qu'un chef militaire russe combattant pour Kiev, dont la mort avait été annoncée la semaine dernière, était en réalité vivant et que son décès a été mis en scène pour identifier des agents russes.

👇🏼 Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine 👇🏼

Le 27 décembre, le Corps des volontaires russes (RDK) avait annoncé que son commandant, Denis Kapoustine, avait tué au front dans le secteur de Zaporijjia (sud) lors d'une attaque de drone russe.

Les services de renseignement militaires ukrainiens (GUR) ont annoncé jeudi que cette mort était fictive et faisait partie d'une «opération spéciale» ayant été menée pendant plus d'un mois.

La maison de Poutine attaquée? Les voisins prennent la parole

Dans un échange par vidéoconférence avec Denis Kapoustine diffusée par ses services, le chef du GUR, Kyrylo Boudanov a déclaré:

«Félicitations pour ton retour à la vie, cela fait toujours plaisir»

Pour sa part, Denis Kapoustine s'est dit prêt à «retourner dans la zone des opérations» sur le front et à poursuivre le commandement de son unité.

Des agents russes ont été piégés

Selon le GUR, la simulation de ce décès a permis d'identifier des membres des services spéciaux russes qui avaient mis à prix la tête de Denis Kapoustine et souhaitaient l'assassiner.

Poutine a perdu plus de soldats que jamais en 2025: ce que ça cache

«Nous avons également reçu la somme d'argent allouée par les services spéciaux russes pour accomplir ce crime», à savoir 500 000 dollars, a affirmé un responsable anonyme du GUR dans cette vidéo.

Figure connue du milieu hooligan et d'extrême droite en Russie, Denis Kapoustine, a été accusé par le passé de défendre des idées néonazies.

Connu sous plusieurs pseudonymes comme Nikitine ou White Rex, il s'est installé en Ukraine avant l'invasion russe de février 2022, où il y organisait des combats de MMA et possédait une marque de vêtements.

Après avoir pris les armes pour combattre pour Kiev, il avait notamment fait parler de lui au printemps 2023. Son unité avait alors mené des incursions frontalières en Russie depuis l'Ukraine.

Une technique déjà rodée

Ce n'est pas la première fois que Kiev procède à ce type d'opération. Fin mai 2018, les services spéciaux ukrainiens avaient orchestré la «fausse mort» d'un journaliste russe opposé au Kremlin, Arkadi Babtchenko, pour, selon les autorités, empêcher une tentative d'assassinat de Moscou le visant.

Voici les «sujets épineux» qui bloquent un accord entre Moscou et Kiev

Les autorités ukrainiennes avaient simulé son meurtre pendant 24 heures en trompant la presse, une mise en scène qui avait alors été très critiquée. (afp)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
Le régime russe pourrait chuter: «On observe une dégradation progressive»
de Martin Küper
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
Le «sarcophage» de Tchernobyl fait craindre le pire
de Sergii VOLSKYI, Tetiana DZHAFAROVA
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
On a passé Noël avec Grand-père et ses hommes au front
de Sergej Panaschtschuk, Oblast de Donetsk
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
«Qu'il périsse»: le discours de Noël ambigu de Zelensky
de Simon Cleven
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Poutine a-t-il vraiment été attaqué? On fait le point
Kiev pointe l'absence de preuves étayant les accusations de Moscou sur une attaque ukrainienne de drones contre une résidence de Vladimir Poutine. Pour Moscou, cette attaque entraînerait un durcissement de sa position dans les pourparlers sur la fin du conflit.
Mensonge ou vérité? Moscou a accusé Kiev d'avoir visé dans la nuit de dimanche à lundi avec 91 drones une résidence de Vladimir Poutine située à Valdaï, entre Moscou et Saint-Pétersbourg, et hautement sécurisée. Ce soudain regain de tension diplomatique intervient peu après des déclarations américaines et ukrainiennes faisant état de progrès dans les discussions en vue d'un accord pouvant faire cesser l'invasion russe de l'Ukraine.
L’article