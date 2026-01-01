Denis Kapoustine, un Russe combattant pour l'Ukraine, avait d'abord été annoncé comme mort. Image: AFP

Comment l'Ukraine a simulé la mort de ce chef militaire russe allié

La mort du sulfureux Denis Kapoustine avait été annoncée par Kiev. Cela a permis d'intercepter des agents russes chargés de l'éliminer.

Plus de «International»

L'Ukraine a affirmé jeudi qu'un chef militaire russe combattant pour Kiev, dont la mort avait été annoncée la semaine dernière, était en réalité vivant et que son décès a été mis en scène pour identifier des agents russes.

👇🏼 Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine 👇🏼

Le 27 décembre, le Corps des volontaires russes (RDK) avait annoncé que son commandant, Denis Kapoustine, avait tué au front dans le secteur de Zaporijjia (sud) lors d'une attaque de drone russe.

Les services de renseignement militaires ukrainiens (GUR) ont annoncé jeudi que cette mort était fictive et faisait partie d'une «opération spéciale» ayant été menée pendant plus d'un mois.

Dans un échange par vidéoconférence avec Denis Kapoustine diffusée par ses services, le chef du GUR, Kyrylo Boudanov a déclaré:

«Félicitations pour ton retour à la vie, cela fait toujours plaisir»

Pour sa part, Denis Kapoustine s'est dit prêt à «retourner dans la zone des opérations» sur le front et à poursuivre le commandement de son unité.

Des agents russes ont été piégés

Selon le GUR, la simulation de ce décès a permis d'identifier des membres des services spéciaux russes qui avaient mis à prix la tête de Denis Kapoustine et souhaitaient l'assassiner.

«Nous avons également reçu la somme d'argent allouée par les services spéciaux russes pour accomplir ce crime», à savoir 500 000 dollars, a affirmé un responsable anonyme du GUR dans cette vidéo.

Figure connue du milieu hooligan et d'extrême droite en Russie, Denis Kapoustine, a été accusé par le passé de défendre des idées néonazies.

Connu sous plusieurs pseudonymes comme Nikitine ou White Rex, il s'est installé en Ukraine avant l'invasion russe de février 2022, où il y organisait des combats de MMA et possédait une marque de vêtements.

Après avoir pris les armes pour combattre pour Kiev, il avait notamment fait parler de lui au printemps 2023. Son unité avait alors mené des incursions frontalières en Russie depuis l'Ukraine.

Une technique déjà rodée

Ce n'est pas la première fois que Kiev procède à ce type d'opération. Fin mai 2018, les services spéciaux ukrainiens avaient orchestré la «fausse mort» d'un journaliste russe opposé au Kremlin, Arkadi Babtchenko, pour, selon les autorités, empêcher une tentative d'assassinat de Moscou le visant.

Les autorités ukrainiennes avaient simulé son meurtre pendant 24 heures en trompant la presse, une mise en scène qui avait alors été très critiquée. (afp)