Ce compte Twitter traque les «dérives» des médias français

Créé il y a trois mois, le compte Twitter «Médias Citoyens», 25 000 abonnés, commence à faire des étincelles. Composé de bénévoles, dont trois journalistes issus de grands médias, il repère les «manquements à la déontologie» sur le service public français. Sa cible privilégiée: la gauche radicale.

Insupportable flicage ou démarche salutaire? Médias Citoyens est un compte Twitter tout frais. Pas trois mois d’existence et déjà 25 000 abonnés. «Des vrais», assure Alexandre, qui nous appelle en masqué. Prénom fictif, numéro de téléphone non apparent: ça sent l’arnaque. Alexandre jure que non. La confidentialité serait la clé du succès de l’opération. Qui consiste à dénoncer les «dérives» de l’audiovisuel public français dans le domaine de l’information.

Voici de quoi ce compte est capable:

«MANIPULATION - Au journal de 13 heures de France Inter, le présentateur met en avant un livre intitulé "L'État droit dans le mur" puis réalise une longue interview de l'auteure présentée comme simple économiste; le journaliste omet de préciser qu'elle fait partie de la garde rapprochée de Monsieur Mélenchon. Ce procédé manipulatoire, devenu classique sur les médias publics, consiste à dissimuler aux auditeurs l'appartenance idéologique de l'invité (…)»

Mousquetaires de la «déontologie»

Cinq «bénévoles» contribuent à Médias Citoyens. Leur mission: repérer les «manquements», les signaler. Deux sont d’anciens journalistes de l’Agence France Presse (AFP). Un troisième est un journaliste en poste à France Télévisions. Un quatrième, qui ne travaille pas dans les médias, contribue à lever les lièvres. Le cinquième, Alexandre, bien qu’il ne soit pas journaliste, est la plume, l’épéiste de Médias Citoyens. Unité de ton oblige, lui seul rédige les textes publiés sur ce compte qui porte le fer dans la plaie. Ces mousquetaires de la «déontologie» façon mani pulite n’entendent rien laisser passer.

Ce «rien» se rapporte beaucoup à la gauche tendance Nupes, la radicale, proche de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Qui occuperait pas mal de place dans les médias publics. «C'est un problème en soi, mais au moins convient-il de présenter les choses et les personnes en tout transparence, or ce n’est souvent pas le cas», déplore Alexandre.

Dans l'une des publications – entre une et trois sont distillées pas jour – Médias Citoyens reproche au 20 heures de France 2, à propos d’un reportage décrivant «des renforcements à venir dans les contrôles fiscaux des plus aisés», de ne donner la parole, «une fois de plus», qu’à «la gauche radicale»:

«Des macronistes»

Mais qui sont-ils vraiment? Qui se cache derrière Médias Citoyens? «Des macronistes qui refusent de révéler leur allégeance», a tranché Jihem.H, un twittos :

«Des macronistes? Non», répond Alexandre, amusé, même si l'orientation générale témoigne d'un ancrage plutôt centriste.

«Nous ne sommes pas une antenne de l’Elysée et nous ne recevons aucun financement. Nous sommes cinq dans l’équipe, de sensibilités politiques différentes. Moi-même, je n’appartiens à aucun parti et je travaille dans le privé.» Alexandre

Ce qui motive les cinq des Médias Citoyens: cette information qui ne dit pas d’où elle parle.

«Il y a actuellement des forces populistes et extrémistes qui ont tendance à noyauter les médias du service public, 3,7 milliards d’euros de budget, rappelons-le. On constate une omniprésence d’un syndicat dans les sujets diffusés sur les antennes de France 2 et France 3, la CGT. Or la CGT, classée à la gauche de la gauche, représente seulement 12% des salariés de France Télévisions.» Alexandre

Le compte Médias Citoyens n’en a pas qu’après la gauche radicale dissimulée sous le vernis de l’objectivité, pour reprendre l’un de ses arguments. Il dénonce la recherche du buzz, pointant au passage le «talk» du samedi soir sur France 2, «Quelle époque!»:

Et maintenant, la distribution des bons points, histoire de ne pas passer pour des mauvais coucheurs. Le 13 heures de France 2 du 9 mai est distingué pour ses «rigueur et hauteur de vue»:

Anne Sinclair, parmi les «modèles

Comme nous le lui demandons, Alexandre cite des «modèles», selon lui, d’une information de qualité: Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, Françoise Giroud, figure du féminisme, qui dirigea le magazine L’Express, et Anne Sinclair, l’iconique présentatrice de l’émission 7 sur 7 dans les années 80 et 90 sur TF1, plus tard directrice du site Huffington Post en français. Des noms qui évoquent davantage le gauche social-démocrate que la droite gaulliste. Mais peut-être Alexandre tient-il à brouiller les pistes…

Cet «ancien dirigeant de France Télévisions» apprécie le ton et la démarche de Médias Citoyens. «Il importe que tout le monde s’exprime en toute transparence sur le service public, et ce n’est malheureusement pas ce qu’on observe actuellement», dit-il. «Les appartenances partisanes, associatives ou syndicales doivent être précisées en toute circonstance», ajoute-t-il. Pensant au reporter du climat Hugo Clément:

«Pourquoi confier des émissions en prime-time à des journalistes militants?»

Sauf à soupçonner Médias Citoyens de bidouillage, son audience, jusqu’ici, n’a cessé d’augmenter, comme si cette veille consacrée au service public, à laquelle la journaliste du Figaro, Eugénie Bastié, au profil conservateur, a récemment apporté sa pierre, répondait à une attente.

Médias Citoyens comptent ses supporters. Ils affluent. Quatre millions de vues en cinq jours, «record battu!». Succès durable ou engouement éphémère? On peut penser que le service public suit avec attention l’aventure de ces cinq mousquetaires. Des changements annoncés par la direction de France Inter pour la rentrée de septembre vont dans le sens souhaité par le compte masqué. Verra-t-on un jour apparaître en Suisse un Médias Citoyens?