Comment le fentanyl est devenu le cauchemar de l'Amérique

Mis sur le marché à la fin des années 1960 en tant qu'analgésique, et ce malgré tous les avertissements, le fentanyl est aujourd'hui la drogue la plus mortelle des Etats-Unis. Il ne menace pas seulement les personnes dépendantes.

Depuis le début des années 2000, il existe aux Etats-Unis un tueur presque insoupçonnable: le fentanyl.

L'opioïde fabriqué artificiellement est l'un des analgésiques les plus puissants jamais fabriqué. Son effet est jusqu'à 50 fois plus fort que celui de l'héroïne et jusqu'à 100 fois plus fort que celui de la morphine. Par conséquent, il est souvent utilisé abusivement en guise de drogue.

Deux milligrammes suffisent pour une overdose. Aux Etats-Unis, une personne meurt toutes les sept minutes d'une intoxication au fentanyl. Chaque année, la crise s'aggrave. L'année dernière, la police anti-drogue américaine (DEA) a saisi «assez de fentanyl pour tuer tous les Américains».

Le début de la crise des opioïdes aux États-Unis

Pour comprendre la «crise des opioïdes», ou «épidémie d'opioïdes», nom donné aux Etats-Unis à la forte augmentation du nombre de décès liés à la drogue et aux analgésiques opioïdes, nous devons d'abord revenir sur un autre analgésique devenu une drogue: l'oxycontin, arrivé sur le marché américain en 1996, salué comme un remède miracle et inoffensif.

Le fabricant de médicaments, Purdue Pharma, parle à l'époque d'une découverte sans précédent: une dose suffit à soulager les douleurs pendant 12 heures, soit plus du double de la durée des produits comparables disponibles jusqu'à présent sur le marché. Ainsi, les patients n'ont plus besoin de se lever au milieu de la nuit pour prendre leurs médicaments.

Août 2021: des personnes installent des pierres tombales en carton des victimes de la crise des opioïdes devant le palais de justice, où s'est ouvert le procès de l'entreprise pharmaceutique Purdue Pharma, aujourd'hui en faillite. image: AP

En promettant un faible risque de dépendance, l'oxycontin est devenu en quelques années l'un des analgésiques les plus vendus aux Etats-Unis. Le médicament est même prescrit pour des douleurs quotidiennes.

Le constat a posteriori est d'autant dramatique lorsque l'on sait que le principal composant du médicament est l'oxycodone, analgésique développé en 1916 à Francfort-sur-le-Main et déjà utilisé abusivement comme drogue dans les années 1920.

L'oxycontin a été commercialisé en 1999 sous le slogan «le seul à prendre et le seul à garder» qui s'est avéré tragiquement exact pour les personnes traitées. De nombreuses personnes sont tombées dans une forte dépendance. En effet, les opioïdes interviennent massivement dans la chimie du cerveau et peuvent rapidement conduire à une dépendance.

Nombre de décès suite à une overdose d'opioïdes chiffres: national drugs institute

Ce médicament est considéré comme le déclencheur de la crise des opioïdes aux Etats-Unis et est donc à l'origine de la crise actuelle du fentanyl. En effet, c'est en cherchant une variante bon marché que l'analgésique fentanyl est apparu.

L'histoire du fentanyl

L'histoire du fentanyl remonte aux années 60. Au début, l'opioïde est administré comme analgésique en anesthésie et dans le traitement des douleurs chroniques. A l'époque déjà, des voix critiques dénoncent cette substance comme un candidat potentiel à la toxicomanie.

Du fentanyl en poudre. image: AP

Les craintes ne sont pas infondées. En effet, la morphine, un analgésique, a déjà conduit la double-carrière de remède et de stupéfiant. Le fentanyl est cependant bien plus efficace: il en faut environ cent fois moins pour obtenir le même effet.

Qu'est-ce que le fentanyl? Le fentanyl est l'un des analgésiques les plus puissants du groupe des opioïdes. Ce médicament n'est utilisé que lorsque les personnes souffrant de douleurs intenses ou chroniques ne peuvent plus être traitées par d'autres analgésiques, comme dans le cas des maladies cancéreuses. Le médicament peut être administré de différentes manières, par exemple sous forme de patch, de comprimé à sucer ou de spray nasal. En Suisse, le fentanyl est autorisé comme anesthésique et soumis à une obligation de prescription renforcée.

La dangerosité de la poudre ne doit pas être sous-estimée. Deux milligrammes peuvent suffire à provoquer une overdose chez un adulte.

Comment le fentanyl a évincé les autres drogues

Le fentanyl est une poudre inodore. Un opioïde synthétique qui peut être produit artificiellement en laboratoire et qui ne nécessite pas d'opium brut (la sève du pavot), nécessaire à la production d'autres opioïdes comme la morphine. Cela donne au fentanyl l'«avantage» de ne pas dépendre des récoltes ou des pays en crise comme l'Afghanistan, où le pavot est cultivé.



Selon la Drug Enforcement Administration (DEA), le fentanyl est devenu la drogue la plus mortelle des Etats-Unis. image: keystone

Comme la poudre blanche est plus facile à obtenir et donc plus abordable que d'autres opioïdes, le fentanyl est souvent utilisé comme diluant de drogues illégales comme l'héroïne, la cocaïne, les amphétamines ou encore sous forme de comprimés.

De plus, la poudre est plus facile à passer en contrebande. L'opioïde synthétique est si puissant qu'un stock annuel de poudre de fentanyl pur pour le marché américain tiendrait sur la banquette arrière de deux pick-ups, écrit le Washington Post.

Pilules de fentanyl cachées dans des paquets de bonbons, saisies à l'aéroport de Los Angeles, Etats-Unis, en octobre 2022. image: keystone

En 2013, l'abus de fentanyl a fortement augmenté aux Etats-Unis. Entre-temps, cette substance est devenue le «leader du marché» parmi les opioïdes dont on abuse comme drogue. Selon la National Library of Medicine, trois millions de personnes aux Etats-Unis souffrent d'une dépendance aux opioïdes - contre 16 millions dans le monde.

La pandémie n'a fait qu'aggraver l'épidémie d'opioïdes, d'après un rapport des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Dans une période d'isolement, où beaucoup de citoyens ont perdu leur travail, la drogue serait devenue une source de distraction et de réconfort.

Les tentes d'un camp de sans-abri bordent le trottoir dans le quartier de Mass et Cass à Boston, octobre 2021. image: AP

Le cauchemar de l'Amérique depuis le Mexique

Les principales sources de fentanyl illégal aux Etats-Unis sont, selon l'agence de contrôle des drogues, les cartels de la drogue mexicains de Sinaloa et de Jalisco. Les cartels se procurent les produits chimiques nécessaires principalement en Chine et en Inde. Ils font passer les pilules par des camions et des voitures à travers les passages officiels de la frontière américano-mexicaine. Les pilules sont distribuées via des plateformes de médias sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et autres.

Alex Neville, originaire du comté d'Orange en Californie, est décédé en juin 2020 à l'âge de 14 ans après avoir pris une pilule contenant du fentanyl. Il l'avait achetée via le réseau social Snapchat. image: keystone

Comment des personnes meurent accidentellement à cause du fentanyl

Le taux de mortalité par overdose chez les enfants et les adolescents âgés de 14 à 18 ans a augmenté durant les années de pandémie, passant de 253 en 2019 à 680 en 2021. L'année dernière, ce chiffre est passé à 884. Près de 80% de ces décès sont liés au fentanyl.

Comme le fentanyl est souvent mélangé à d'autres substances, la poudre blanche peut également être consommée par inadvertance, ce qui peut entraîner la mort par accident. Selon l'administration pénitentiaire des drogues, 25% des décès étaient liés à des médicaments contrefaits.

Les comprimés ressemblent à des médicaments sur ordonnance. image: AP/Drug Enforcement Administration

C'est ainsi que Melanie Ramos, 15 ans, est décédée. En septembre 2022, l'élève a été retrouvée morte dans les toilettes de son école à Los Angeles. La jeune fille aurait pris un médicament qu'elle pensait être un antidouleur et qu'elle avait acheté sur le campus. Cause du décès: overdose de fentanyl, dont le médicament était imprégné.

Déterminer si ces jeunes personnes décédées ont pris les médicaments par inadvertance ou si elles étaient consciente que les pilules étaient contrefaites reste impossible dans de nombreux cas.

Les visages du fentanyl: au siège de la Drug Enforcement Administration (DEA) dans l'Etat de Virginie, des photos des victimes d'overdose de fentanyl ont été accrochées. image: keystone

Parmi les victimes figurent également des enfants et des adolescents. image: keystone

Rien qu'aux Etats-Unis, la police a saisi l'année dernière 4530 kilos de fentanyl en poudre. Cela suffit «pour tuer tous les Américains».

«Le fentanyl est la menace de drogue la plus mortelle aux États-Unis.» La Drug Enforcement Agency

De plus, des tests en laboratoire ont révélé que 6 des 10 médicaments contrefaits contenaient une «dose potentiellement mortelle» de fentanyl.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin