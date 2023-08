L'Amérique du Sud enregistre des records de chaleur... en plein hiver

L'Europe et l'Amérique du Nord ne sont pas les seules à souffrir de températures estivales. Des pays d'Amérique du Sud comme le Chili et l'Argentine enregistrent actuellement des records de chaleur, mais en plein hiver dans l'hémisphère sud.

Depuis des semaines, la région autour du Chili et de l'Argentine est grillée par le soleil. Et ce, bien que ces pays se trouvent en plein hiver. A Buenos Aires, en Argentine, les températures moyennes en août se situent entre 9 et 18°C. Mardi dernier, le thermomètre a en revanche grimpé jusqu'à 30°C.

Le climatologue Maximiliano Herrera a tweeté le 1er août:

«L'Amérique du Sud vit actuellement l'un des événements les plus extrêmes que le monde ait jamais connus. Des températures incroyables allant jusqu'à 38,9°C dans les Andes chiliennes en plein hiver! C'est bien plus que ce que le sud de l'Europe a connu en plein été à la même altitude: cet événement réécrit tous les livres sur le climat.»

En effet, la région des Andes est particulièrement touchée par la chaleur. Mardi, les températures y ont dépassé les 35°C en plusieurs endroits, même à des altitudes de 1100 et 1400 mètres.

Une température record de 37°C a été enregistrée cette semaine à Vicuña, dans le centre montagneux du Chili. Il n'y avait pas fait aussi chaud depuis 70 ans, a déclaré à l'AFP le météorologue chilien Cristóbal Torres.

Des températures inhabituellement élevées ont également été enregistrées dans la capitale Santiago du Chili, 450 kilomètres plus au sud: mercredi, le thermomètre a atteint 24°C. Des températures similaires étaient prévues pour jeudi et vendredi.

De plus en plus de vagues de chaleur

«Ce à quoi nous assistons est la combinaison de deux phénomènes: une tendance au réchauffement global due au changement climatique et le phénomène El Niño», a déclaré la ministre chilienne de l'environnement Maisa Rojas, qui est climatologue également. Elle ajoute:

«Si El Niño prend fin, la situation météorologique mondiale ne devrait plus être aussi extrême»

El Niño est un phénomène météorologique qui se produit régulièrement et qui peut entraîner une hausse des températures et une intensification des conditions météorologiques extrêmes dans le monde entier. En juin, l'Agence américaine océanographique et météorologique (NOAA) avait annoncé le début d'un nouvel El Niño.

Il y a dix ans, le Chili connaissait encore deux vagues de chaleur par an - «maintenant, nous parlons de neuf», a expliqué le climatologue Raúl Cordero de l'université de Santiago du Chili. Le temps chaud de l'hiver a de grandes répercussions sur la quantité de neige dans les montagnes, qui est d'une importance décisive pour l'approvisionnement en eau de la capitale du pays. «Les vagues de chaleur en hiver ont un effet dévastateur sur les glaciers et la neige», a confirmé Cordero.

