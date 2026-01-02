ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
International

Accident mortel au Nigeria: le chauffeur d'Antony Joshua a été inculpé

Anthony Joshua prêt pour son combat contre le YouTubeur Jake Paul
Le boxeur avait fait la Une à l'occasion de son combat très médiatisé avec le Youtubeur Jake Paul.Keystone

Accident mortel au Nigeria: le chauffeur du boxeur star a été inculpé

L'accident avait coûté la vie à deux amis proches d'Antony Joshua, le célèbre poids lourds.
02.01.2026, 19:2402.01.2026, 19:24

La police nigériane a annoncé vendredi l'inculpation du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait le boxeur britannique star Anthony Joshua lors de l'accident qui a tué deux de ses proches. Il est notamment poursuivi pour conduite «dangereuse».

Une star de la boxe impliquée dans un accident mortel

Adeniyi Mobolaji Kayode, âgé de 46 ans, est accusé de «conduite dangereuse ayant entraîné la mort», «conduite sans permis valable», «conduite sans prudence ni attention ayant provoqué des dommages corporels et matériels», et «conduite imprudente», a indiqué à l'AFP Oluseyi Babeseyu, un porte-parole de la police pour l'Etat d'Ogun (sud-ouest).

Il reste en détention jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions de sa libération sous caution, fixée à cinq millions de nairas (environ 2800 francs suisses), a précisé le représentant. Kayode doit comparaître devant un tribunal le 20 janvier.

La «Fiat» de la boxe Jake Paul «met sa vie en danger»

Adeniyi Mobolaji Kayode conduisait lundi le véhicule dans lequel se trouvaient Joshua et deux de ses proches, Latif Ayodele et Sina Ghami, sur une autoroute très fréquentée reliant Lagos et Ibadan (sud-ouest), lorsque le SUV a percuté un camion à l'arrêt, à Sagamu dans l'Etat d'Ogun.

Selon la police nigériane et les autorités de l'Etat d'Ogun, Ayodele et Ghami, deux coachs impliqués dans la préparation physique du Britannique, sont morts sur le coup. Les premières investigations ont montré que le véhicule roulait à une vitesse excessive et qu'un pneu avait éclaté avant l'accident, selon l'Agence de contrôle et d'application du code de la route (TRACE) de l'État d'Ogun.

Joshua, 36 ans, ex-champion du monde des poids lourds légèrement blessé dans l'accident, a quitté l'hôpital de Lagos où il avait été admis. Après avoir le 20 décembre battu par KO le Youtubeur devenu boxeur Jake Paul, il était resté en vacances dans le pays où sont nés ses parents.

A l'issue du combat contre Paul mis en scène par Netflix avec une démesure de moyens, il a lancé un défi à Tyson Fury, son fantasque compatriote lui aussi ex-champion des lourds, qu'il n'a jamais affronté. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
13
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
1
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le bar Le Constellation à Crans-Montana
1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
partager sur Facebookpartager sur X
«On a tout vu»: elle raconte l'incendie à Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Le froid entre dans les os»: SDF à Paris, ils racontent
A Paris, deux sans-abris survivent à l’hiver grâce à une discipline mêlant marches nocturnes, superposition de vêtements et surveillance des calendriers de distribution de nourriture.
Sur la place de la République à Paris, le thermomètre affiche 0°C et un vent froid balaie l'esplanade. Sylvain et Danish entament leur marche nocturne, une activité de précision qui constitue leur seul rempart contre l'engourdissement.
L’article