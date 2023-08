Vidéo: watson

L'ouragan Idalia s'approche des côtes américaines de manière surprenante

Considéré comme de «catégorie 4», l'ouragan Idalia menace la Floride, où il pourrait provoquer des ravages importants et possiblement mortels.

La Floride a ordonné à certains des habitants de sa côte ouest d'évacuer avant l'arrivée, ce mercredi, de l'ouragan Idalia, qui s'est encore intensifié dans la nuit et devrait frapper le sud-est des Etats-Unis avec la force exceptionnelle et dévastatrice d'un ouragan de «catégorie 4 sur 5».

En préparation à l'arrivée de la tempête, les pilotes de la base aérienne MacDill, à Tampa, ont soit évacué, soit sécurisé tous les avions. Lors de ces préparatifs, ils ont observé – et filmé – ce phénomène météorologique rare que l'on appelle le feu de Saint-Elme.

Feu de Saint-Elme sur un bateau (G. Hartwig), 1886. Wikipédia

C'est un phénomène physique, se produisant dans certaines conditions météorologiques. Il se manifeste par des lueurs apparaissant surtout aux extrémités des mâts des navires et sur les ailes des avions certains soirs chargées en électricité. Le phénomène tirerait son nom de Saint Elme, patron des marins, qui aurait continué à prêcher après que la foudre ait frappé à ses pieds.

Inondations attendues

Alors que les évacuations continuent en Floride et que les Etats de Caroline du Sud et Géorgie ont déclaré l’état d’urgence, le président américain, Joe Biden, a fait part de son inquiétude face à cette tempête tropicale qui s'est transformée, dans la nuit, en ouragan majeur.

Un «ouragan majeur» est une classification réservée à ceux qui dépassent la catégorie 3 sur l'échelle Saffir-Simpson, qui en comprend 5 au total. Ils sont susceptibles de provoquer «des destructions dévastatrices et catastrophiques», selon le Centre national des ouragans américain (NHC). «Des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels et des vents dangereux sont de plus en plus probables pour certaines parties de la Floride», a averti le centre de prévisions.

Avec le réchauffement climatique, les ouragans deviennent plus puissants, alimentés par la surface des océans plus chaude, selon les scientifiques.

