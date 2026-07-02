Vidéo: watson

Un enfant thaïlandais tue huit moines avec le camion de ses parents

Agé de 11 ans, le garçon avait pris sans autorisation le véhicule de ses parents avant d'en perdre le contrôle et de foncer dans un cortège religieux.

Plus de «International»

Au moins huit moines bouddhistes ont été tués et plus de dix autres blessés jeudi lorsqu'un enfant a foncé avec le camion de ses parents dans un cortège dans le nord-est de la Thaïlande, a indiqué la police.

Le groupe, composé de 35 moines et de cinq fidèles laïcs, marchait le long d'une route dans la province de Mukdahan dans le cadre d'un pèlerinage, quand l'incident s'est produit, a déclaré à la presse le chef de la police locale, Pairoj Thaiphutsa, en précisant que «le suspect est un enfant» âgé de 11 ans. «Le véhicule a été saisi afin de faire l'objet d'une expertise destinée à déterminer les causes de l'accident», a-t-il précisé.

«Nous avons demandé aux parents de l'enfant de se présenter afin d'établir qui était responsable de sa surveillance, pour pouvoir engager la procédure judiciaire»

Selon la police, le garçon avait pris sans autorisation le véhicule de ses parents avant d'en perdre le contrôle et de percuter les moines. Cinq d'entre eux sont morts sur le coup et trois autres sont décédés à l'hôpital des suites de leurs blessures. Dix autres blessés sont toujours hospitalisés.

Des équipes de secours et des services médicaux d'urgence ont été dépêchés sur les lieux, et les blessés ont été transportés à l'hôpital local.

«Cette tragédie doit servir de leçon»

Le gouverneur de la province de Mukdahan, Worayan Bunnarat, a estimé que ce drame devait servir d'avertissement en matière de sécurité routière. «Nous avons considérablement renforcé les mesures de sécurité routière ces dernières années. Cette tragédie doit servir de leçon non seulement à notre province, mais aussi au public dans son ensemble pour prévenir les accidents de la route», a-t-il dit.

«Je pense que toutes les personnes concernées, en particulier les parents, doivent prendre leurs responsabilités, car personne ne souhaite qu'un tel drame se produise.» (jzs/ats/afp)