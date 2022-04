Les Anglais n'ont plus besoin d'invoquer l'adultère pour divorcer

De son côté, l'Ecosse disposait déjà d'une législation plus souple: le divorce sans faute existe et peut être prononcé après un an de séparation.

Boris Johnson et tant d'autres peuvent se réjouir: L'Angleterre et le Pays de Galles assouplissent mercredi leur législation sur le divorce, permettant désormais aux couples de se séparer à l'amiable.

Image: sda

Les Balkany accusés d'avoir usé (et abusé) d'un photomontage sexuel

Ils sont de retour! Le couple le plus redoutable de la politique française, déjà condamné à maintes reprises, est soupçonné d'avoir diffusé des images d'ordre sexuel d'un de leurs opposants politiques... pour s'en débarrasser.

Nouvelle frasque au tableau de Patrick et Isabelle Balkany. Déjà lourdement condamnés pour «fraude fiscale» et «blanchiment», l'ex-maire de Levallois-Perret et son ancienne adjointe s'apprêtent à comparaître pour une autre entorse à la loi, a révélé BFMTV mardi. Et pas n'importe laquelle... Cette fois-ci, pour «utilisation d’un document portant sur des images à caractère sexuel et obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui». Rien que ça.