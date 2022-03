People

C'est officiel: Kim Kardashian est divorcée de Kanye West

Image: sda

La star de téléréalité est officiellement devenue célibataire mercredi: un juge de Los Angeles a prononcé son divorce de Kanye West, qu'elle avait épousé en 2014.

Kim Kardashian est apparue devant le tribunal via internet mais Kanye West était seulement représenté à l'audience par son avocat, qui n'a pas formulé d'objection à la dissolution du mariage.

Jusqu'alors, le rappeur, qui a officiellement obtenu de changer son état-civil en «Ye», s'opposait à cette séparation et avait appelé Kim Kardashian à la réconciliation sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises.

Kim Kardashian a demandé le divorce l'an dernier après des mois de rumeurs dans la presse sur ses difficultés conjugales et les troubles psychologiques dont souffre le rappeur.

Troubles bipolaires

Le couple a quatre enfants: deux filles, North et Chicago (8 et 4 ans respectivement) et deux garçons, Saint et Psalm (6 et 2 ans).

Les deux stars, qui avaient commencé à se fréquenter en 2012 et s'étaient mariées en Italie deux ans plus tard, étaient rapidement devenues l'un des couples les plus en vue du monde. Mais leur union a notamment souffert des éclats imprévisibles de Ye, qui souffre de troubles bipolaires. (ats)

