Mark Zuckerberg agace Majorque avec un «bateau fantôme»

Bruyant, encombrant et pourtant loin d'attirer l'attention: le Wingman du fondateur de Facebook agace les habitants de Majorque. Qu'est-ce que le bateau de 60 mètres du milliardaire a de si étrange?

Alors que le super Launchpad à 300 millions de dollars de Zuckerberg attire les photographes sur l'île de Majorque, un deuxième bateau du patron de Facebook, plutôt discret, agace les riverains.

Jeudi dernier, un hélicoptère a tourné toute la matinée au-dessus du Wingman, un yacht à 30 millions de dollars, pour s'entraîner à l'atterrissage. De quoi rompre le calme qui baigne normalement la baie Caló d'es Monjo près de Peguera, et son cadre d'ordinaire si idyllique.

Mais ce n'est pas seulement le bruit qui a attiré l'attention des riverains et des vacanciers. L'aspect étrange du bateau les a aussi interpellés. On vous raconte tout ça.

Un «shadow yacht»?

Le Wingman offre aux Zuckerberg un espace de rangement supplémentaire en mer. Screenshot: youtube.com

Avec son extérieur robuste, le Wingman peut sembler peu spectaculaire au premier abord. Mais ce navire de ravitaillement de 66 mètres de long joue un rôle important dans le fonctionnement du yacht principal.

Même sur un navire comme le Launchpad (119 mètres, une capacité de 24 passagers et 48 membres d'équipage), l'espace est limité. Le Wingman sert donc d'entrepôt flottant.

Qu'il s'agisse de jet-skis, de bateaux de sport ou cet hélicoptère dont les allers et retours incessants agacent les Majorquins, tout peut être rangé dans ce paquebot que l'on appelle un bateau fantôme (en anglais: shadow yacht). On y stocke aussi les pièces de rechange et le matériel de réparation.

Les tâches principales des shadows yachts sont les suivantes:

Accroître la sécurité grâce au personnel de sécurité et à la surveillance.

Transporter les provisions, des équipements et le matériel de sport nautique.

Aider en cas d'urgence sur le superyacht.

Il n'est ainsi plus nécessaire d'accoster dans les ports pour se ravitailler en carburant ou en homards.

Centrale logistique en haute mer

En outre, le Wingman (coûts d'entretien: trois millions de dollars annuels) remplit une fonction logistique capitale. Il n'y a pas que des entrepôts à bord, mais aussi une grue qui permet de mettre à l'eau des tenders et des bateaux de plaisance. Ce type de bateau fantôme offre en outre des logements pour des membres d'équipage supplémentaires, pour la sécurité et, dans le cas du Wingman, trois cabines pour les invités. Il peut par exemple permettre encore davantage d'intimité aux VIP du yacht principal.

L'apparence plutôt encombrante du Wingman est due à sa vocation de navire de fret et de travail. Stable, ultra-résistant et d'une autonomie de plus de 3000 miles nautiques, il est conçu pour les conditions difficiles en haute mer.

En conclusion, les super-riches du niveau de Mark Zuckerberg ont trouvé quelque chose d'encore plus gros pour briller!

