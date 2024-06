La population de Majorque n'en peut plus des touristes, ils s'organisent. Image: www.imago-images.de

A Majorque, les locaux s'organisent pour faire la guerre aux touristes

Les habitants de l'île espagnole s'emparent des plages pour protester contre le tourisme de masse qui prend de l'ampleur. Palma déclare notamment la guerre aux voitures de location et aux bateaux de croisière.

Manuel Meyer, majorque / ch media

Les habitants de Majorque en ont ras le bol du tourisme de masse. Déjà fin mai, de nombreuses plages de la populaire île méditerranéenne espagnole étaient tellement bondées que les habitants locaux, qui ont généralement l'habitude de se rendre à la mer plus tard dans la journée, avaient du mal à trouver des places de parking et devaient parcourir de longues distances à pied jusqu'à la plage.

«Il est 10h30 et il n'y a plus une seule place de parking libre. Et la haute saison n'a même pas encore commencé. Ce n'est pas possible. On nous prend nos plages» Un Majorquin de Palma s'énerve sur TVE, la télévision nationale espagnole.

Il voulait se rendre avec sa femme et ses deux enfants en bas âge sur la plage de rêve d'Es Trenc, à une trentaine de minutes en voiture de Palma. Mais des centaines de vacanciers étrangers ont eu la même idée — et ont été plus rapides. La famille a donc dû marcher près d'un demi-kilomètre jusqu'à la plage, lourdement chargée et avec les enfants dans les bras.

Prochaine manifestation le 16 juin

Pour de nombreux autochtones, la situation est devenue trop tendue. Ils passent désormais à la contre-offensive. La semaine dernière, quelques habitants de l'île ont lancé sur la plate-forme X une initiative intitulée «Mallorca Platja Tour». En quelques jours, l'initiative comptait déjà plus de 1600 followers. Le plan: chaque week-end, les plages de vacances populaires doivent être occupées par les locaux avant l'arrivée des vacanciers étrangers.

Samedi, l'action de protestation «#Ocupemlesnostresplatges» («Occupons nos plages») a débuté sur l'une des plus belles plages de Majorque — la Platja Sa Ràpita, sur la côte sud de l'île. Dès le matin, les gens se sont rassemblés sur la plage pour bloquer les parkings locaux et s'installer entre les parasols payants. Le 16 juin, la prochaine plage devrait être occupée, ce sera l'idyllique Caló des Moro.

«Il n'est pas acceptable que nous, les locaux, ne puissions plus profiter de nos propres plages parce qu'elles sont envahies par les vacanciers» Rosa Marsillí qui est à l'initiative de cette protestation.

Le succès de samedi a toutefois été limité. Principalement parce que le temps était assez nuageux, peu de vacanciers étrangers sont venus. Mais l'action le montre: les Majorquins atteignent leurs limites face à la masse de vacanciers qui arrivent de plus en plus tôt dans l'année.

Le maire annonce les premières mesures

Il y a deux semaines déjà, des manifestations massives ont eu lieu dans le centre-ville contre ce tourisme envahissant. Plus de 15 000 habitants se sont «déguisés» en touristes avec des chemises colorées, des tongs et des chapeaux de soleil et ont protesté dans les rues piétonnes de Palma contre les hordes de touristes et la pénurie de logements abordables provoquée par les appartements de vacances.

Ainsi, sur les affiches de protestation, on pouvait lire:

«Touristes, rentrez chez vous»

«Majorque n'est pas à vendre»

«Où vont vivre mes enfants?»

Qui aime Majorque ne la détruit pas»

Bien sûr, de nombreux habitants de l'île sont également conscients que Majorque vit du tourisme. On lisait donc aussi sur de nombreuses pancartes:

«Le tourisme, oui, mais pas comme ça»

La politique a déjà réagi. Le maire conservateur de Palma, Jaime Martínez (PP), a déjà annoncé des propositions de nouvelles restrictions et règles pour l'été, afin de freiner l'afflux massif de vacanciers dans la capitale de l'île et dans la ville côtière associée, El Arenal, avec sa fameuse zone Ballermann.

Comme le rapporte le «Journal Mallorca», de nouvelles restrictions, voire des interdictions, devraient être imposées aux bateaux de fête. En outre, le nombre de bateaux de croisière devrait à nouveau être limité et des taxes touristiques presque deux fois plus élevées devraient être prélevées sur les touristes de croisière.

En outre, ses propositions, qui doivent encore être approuvées par le gouvernement de l'île, prévoient une réduction des groupes de touristes ainsi qu'une interdiction totale de consommer de l'alcool dans les rues et sur les promenades en bord de mer.

L'accès des voitures de location au centre-ville de Palma devrait également être fortement limité. Au vu des manifestations anti-tourisme qui ont désormais lieu également aux Canaries et sur la Costa Brava, l'été risque d'être chaud à Majorque.

Traduit et adapté par Noëline Flippe