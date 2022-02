Course contre la montre pour sauver un enfants coincé dans un puits

Image: EPA

Le Petit Rayan est vivant: tombé mardi dans un trou de 45 cm de diamètre au Maroc, il a reçu un tube d'oxygène. Mais les opérations pour le sortir de là sont complexes.

Depuis mardi dernier, Rayan, 5 ans, est coincé au fond d'un puits asséché de 32 mètres de profondeur. L'enfant est tombé dans ce trou – creusé près de la résidence familiale dans un village marocain – lors d'un moment d'inattention.

Des dizaines de secouristes se démènent actuellement pour tenter de sauver le garçonnet, mais l'opération est complexe: le puits, large de seulement 45 centimètres, ne peut pas être élargi, rapporte BFMTV. Le risque d'éboulement serait trop important.

Puits parallèle

Pour cette raison, les secouristes ont décidé de creuser un deuxième puits. Ils ont déjà atteint les 27 mètres de profondeur. Une fois arrivés aux 32, ils réaliseront une brèche horizontale de trois mètres pour récupérer le petit Rayan.

Mais le temps file, et les pompiers sont engagés dans une course contre la montre qui tient le pays entier en haleine. Les secours ont réussi à faire parvenir de l'eau et de l'oxygène au jeune garçon. Ils ont pu communiquer avec le petit.